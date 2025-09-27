Обновление Русской озвучки Человека-Паука для Marvel Rivals

Привет всем! Большое спасибо за проявленную активность под постом с нашей модификацией по Человеку-Пауку для Marvel Rivals. Нам очень важны ваши отзывы и нам приятно слушать ваш фидбек по поводу работы, которую мы проделали.

С релиза модификации, вышло несколько крупных обновлений, которые затронули и голосовые реплики Паучка. Мы отлично это знаем и пытаемся своевременно, так сказать, "залатывать дыры паутиной", не всегда это выходит в угоду личных проблем нашей небольшой команды, но мы трепетно относимся к каждой новой вышедшей фразе.

Что ожидается в ближайшем будущем? Достаточно поиграв с модом, мы осознали, что фразы ультимейта Питера звучат... "не очень". Объясним: Когда герой произносит фразу перед своей абсолютной способностью, он её именно "выкрикивает", что выделяется среди множества обычных фраз. В первой версии мода, актёр, озвучивавший Паука немного не справился с этой задачей. Мы это исправили, теперь у дружелюбного соседа эти фразы звучат более "круче" и "мощнее".

У нас в планах сделать небольшую альтернативную версию мода, которая направлена на симбиотическую версию Паучка.

Мы хотим сделать упор только на геймплейных фразах, так как поменять суть диалогов у нас просто не выйдет, так как Паук говорит с другими персонажами как "обычный" дружелюбный сосед, поэтому они просто останутся такими же, что есть сейчас в оригинальном моде. Мы уже внедрили пару фраз, поиграв с "симбиотическим фильтром", в частности при использовании ультимейта. Мы не стали просто делать те же фразы, но с грубым тоном - мы придумали новые версии.

Хотим услышать ваше мнение и возможные предложения по улучшению этой модификации. Напоминаем, что лучшей поддержкой от вас может стать ОТЗЫВ о нашем моде на его странице Playground. Кто уже играет с модом, но так и не оставил отзыв, просим вас его написать, а если вы только сейчас узнали о моде, то вы легко сможете найти его в графе "Файлы" для Marvel Rivals