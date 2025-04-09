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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 329 оценок

Разработчики Marvel Rivals опубликовали патч-ноут второго сезона

Solstice Solstice

Разработчики Marvel Rivals опубликовали описание обвноления второго сезона, который начнется в эту пятницу - 11 апреля. Сервера будут отключены в 12:00 по МСК. Обслуживание серверов продлится около 2-3 часов.

Мы уверены, что вы уже успели получить приглашение на Торжество «Адского Пламени»! Ожидание этого грандиозного события на Кракоа заряжает всех невероятной энергией! Так что облачайтесь в свои самые роскошные наряды — вас ждёт захватывающий новый контент и потрясающие сюрпризы!
  • Новый герой: Эмма Фрост, новый Защитник, совершает ослепительный дебют в Marvel Rivals!
    • Релизные образы: «Революция-Икс», «Синий Сапфир»;

Карты и режимы:

  • Новая карта режима Превосходство — «Торжество Адского Пламени: Кракоа»;
  • Обновление ротации: «Торжество Адского Пламени: Кракоа» начнёт появляться в матчах игроков.
    • Карты «Токио-2099: Син-Сибуя» и «Иггсгард: Королевский Дворец» пропадут из Соревновательных и Турнирных игр (но будут доступны в Быстром Матче и т.д);
  • Улучшена система игроков замены в Быстрых Матчах: Победы будут засчитываться как обычно, а Поражения не повлияют на историю матчей и общую статистику;

Боевой пропуск и события:

  • Разблокируйте ослепляюще-яркий Боевой Пропуск с новыми 10 образами!;
  • Начнется событие «База Данных Церебро». Выполняйте задания, чтобы получить разные награды и образ «Прислужник Природы» Мантис;
  • Эксклюзивная сезонная награда: Сыграйте 9 матчей, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ образ на Алую Ведьму «Наряд Хаоса»;
  • Новая награда Twitch Drops - «Воля Галакты» Нэмор, вместе с именной табличкой, граффити и эмоцией;
  • Система заданий будет переработана:
    • Добавятся еженедельные миссии.
    • Количество Хроножетонов за миссии Испытаний и Ежедневных заданий будут изменены.
    • Количество заданий, в которых требуется сыграть на определенных героях, будут уменьшены;

Сореввновательный режим:

  • Сброс ранга:
    • В начале Второго Сезона вы упадёте на 9 дивизионов (если закончили в Бриллианте 1, то начнёте увлекательное путешествие с Серебра 1);
  • Новая ранговая награда — «Золотой Алмаз» Эмма Фрост, которая станет доступна при получении ранга Золото+, а также новые Эмблемы Чести для рангов «Великий Мастер»+;
  • Минимальный уровень для открытия Соревновательного Режима будет увеличен до 15 (но если вы успеете сыграть 1 игру без нужного уровня, то режим в Новом Сезоне сразу откроется);
  • Система Блокировок героев будет доступна с Золота 3;
  • Игроки ранга «Вечность» и «Совершенство» смогут играть только в одиночку / с 1 другом в команде;
  • Сейчас система начисления Очков Победы одновременно учитывает Победу/Поражение и личный вклад игрока.
    • После Второго Сезона значимость личного вклада будет увеличена. Чем лучше вы сыграете, тем больше очков получите за победу и тем меньше потеряете при поражении;

Общие изменения:

  • Появится система подарков;
  • Голосовой чат был улучшен. Добавлен элемент интерфейса, когда вы активируете Push To Talk;

Графика и настройки:

  • Мы представляем экспериментальную функцию: «Смена Режима Компиляции Шейдеров».
    • При включении, компиляция будет происходить только при первом запуске игры. Эта функция может значительно снизить использование памяти, а также минимизировать случаи статтеринга. Особенно полезно для систем с 16 ГБ ОЗУ и меньше;
  • Добавлена поддержка AMD FSR 4;

Исправления ошибок:

  • Исправлены ошибки, связанные с уведомлениями, ошибками в тексте, сбросе настроек при перезаходе в игру;
  • Исправлены ошибки на картах:
    • Когда герой мог застрять/пройти сквозь некоторые части карты.
    • Когда разрушенные объекты начинали летать или вызывать проблемы со столкновением.
    • Исправлены ошибки со звуком на некоторых картах.
  • Исправлена ошибка, из-за которой Капитан Америка не отбивал вражеские снаряды, если шел назад;
  • Исправлена ошибка, из-за которой Абсолютное Умение Нэмора могло не нанести урон на карте База «Гидры»: Адский Рай;
  • Исправлена ошибка, из-за которой Абсолютное Умение Зимнего Солдата иногда некорректно работало из-за проблем с подключением к сети;
  • Исправлена ошибка, из-за которой модель Плаща и Кинжала некорректно отображалась при смене форм;
  • Исправлена ошибка, из-за которой Железный Кулак мог бесконечно летать;
  • Исправлена ошибка, из-за которой анимация умения Дикий Прыжок [Л. Шифт] Росомахи не заканчивалась, из-за чего он не мог двигаться;
  • Исправлена ошибка, из-за которой умение Дикий Прыжок Росомахи отключал умения героям, попавшим в захват;
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