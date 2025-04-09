Разработчики Marvel Rivals опубликовали патч-ноут второго сезона

Разработчики Marvel Rivals опубликовали описание обвноления второго сезона, который начнется в эту пятницу - 11 апреля. Сервера будут отключены в 12:00 по МСК. Обслуживание серверов продлится около 2-3 часов.
Мы уверены, что вы уже успели получить приглашение на Торжество «Адского Пламени»! Ожидание этого грандиозного события на Кракоа заряжает всех невероятной энергией! Так что облачайтесь в свои самые роскошные наряды — вас ждёт захватывающий новый контент и потрясающие сюрпризы!
- Новый герой: Эмма Фрост, новый Защитник, совершает ослепительный дебют в Marvel Rivals!
- Релизные образы: «Революция-Икс», «Синий Сапфир»;
Карты и режимы:
- Новая карта режима Превосходство — «Торжество Адского Пламени: Кракоа»;
- Обновление ротации: «Торжество Адского Пламени: Кракоа» начнёт появляться в матчах игроков.
- Карты «Токио-2099: Син-Сибуя» и «Иггсгард: Королевский Дворец» пропадут из Соревновательных и Турнирных игр (но будут доступны в Быстром Матче и т.д);
- Улучшена система игроков замены в Быстрых Матчах: Победы будут засчитываться как обычно, а Поражения не повлияют на историю матчей и общую статистику;
Боевой пропуск и события:
- Разблокируйте ослепляюще-яркий Боевой Пропуск с новыми 10 образами!;
- Начнется событие «База Данных Церебро». Выполняйте задания, чтобы получить разные награды и образ «Прислужник Природы» Мантис;
- Эксклюзивная сезонная награда: Сыграйте 9 матчей, чтобы получить БЕСПЛАТНЫЙ образ на Алую Ведьму «Наряд Хаоса»;
- Новая награда Twitch Drops - «Воля Галакты» Нэмор, вместе с именной табличкой, граффити и эмоцией;
- Система заданий будет переработана:
- Добавятся еженедельные миссии.
- Количество Хроножетонов за миссии Испытаний и Ежедневных заданий будут изменены.
- Количество заданий, в которых требуется сыграть на определенных героях, будут уменьшены;
Сореввновательный режим:
- Сброс ранга:
- В начале Второго Сезона вы упадёте на 9 дивизионов (если закончили в Бриллианте 1, то начнёте увлекательное путешествие с Серебра 1);
- Новая ранговая награда — «Золотой Алмаз» Эмма Фрост, которая станет доступна при получении ранга Золото+, а также новые Эмблемы Чести для рангов «Великий Мастер»+;
- Минимальный уровень для открытия Соревновательного Режима будет увеличен до 15 (но если вы успеете сыграть 1 игру без нужного уровня, то режим в Новом Сезоне сразу откроется);
- Система Блокировок героев будет доступна с Золота 3;
- Игроки ранга «Вечность» и «Совершенство» смогут играть только в одиночку / с 1 другом в команде;
- Сейчас система начисления Очков Победы одновременно учитывает Победу/Поражение и личный вклад игрока.
- После Второго Сезона значимость личного вклада будет увеличена. Чем лучше вы сыграете, тем больше очков получите за победу и тем меньше потеряете при поражении;
Общие изменения:
- Появится система подарков;
- Голосовой чат был улучшен. Добавлен элемент интерфейса, когда вы активируете Push To Talk;
Графика и настройки:
- Мы представляем экспериментальную функцию: «Смена Режима Компиляции Шейдеров».
- При включении, компиляция будет происходить только при первом запуске игры. Эта функция может значительно снизить использование памяти, а также минимизировать случаи статтеринга. Особенно полезно для систем с 16 ГБ ОЗУ и меньше;
- Добавлена поддержка AMD FSR 4;
Исправления ошибок:
- Исправлены ошибки, связанные с уведомлениями, ошибками в тексте, сбросе настроек при перезаходе в игру;
- Исправлены ошибки на картах:
- Когда герой мог застрять/пройти сквозь некоторые части карты.
- Когда разрушенные объекты начинали летать или вызывать проблемы со столкновением.
- Исправлены ошибки со звуком на некоторых картах.
- Исправлена ошибка, из-за которой Капитан Америка не отбивал вражеские снаряды, если шел назад;
- Исправлена ошибка, из-за которой Абсолютное Умение Нэмора могло не нанести урон на карте База «Гидры»: Адский Рай;
- Исправлена ошибка, из-за которой Абсолютное Умение Зимнего Солдата иногда некорректно работало из-за проблем с подключением к сети;
- Исправлена ошибка, из-за которой модель Плаща и Кинжала некорректно отображалась при смене форм;
- Исправлена ошибка, из-за которой Железный Кулак мог бесконечно летать;
- Исправлена ошибка, из-за которой анимация умения Дикий Прыжок [Л. Шифт] Росомахи не заканчивалась, из-за чего он не мог двигаться;
- Исправлена ошибка, из-за которой умение Дикий Прыжок Росомахи отключал умения героям, попавшим в захват;