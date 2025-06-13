Studii Net представила первые кадры русской озвучки Marvel Rivals

Российская студия дубляжа Studii Net опубликовала первые кадры своей работы над модом для игры Marvel Rivals, демонстрирующие процесс внедрения русской озвучки. Это первый подобный проект для популярного командного шутера.

На представленных кадрах можно увидеть, как работает интеграция озвучки в игру. Студия демонстрирует голоса персонажей озвученные профессиональными актерами дубляжа.

По словам разработчиков мода, проект находится в активной фазе разработки. Команда работает над созданием качественного дубляжа с профессиональными актерами, при этом особое внимание уделяется технической стороне интеграции озвучки в игру.

Особенностью проекта является то, что мод будет включать полную озвучку всех игровых реплик персонажей, включая как базовые, так и дополнительные диалоги. Студия планирует регулярно обновлять мод-пак в соответствии с выходом новых персонажей и контента в игре.

Технические специалисты Studii Net отмечают, что работа над модом требует тщательной настройки звуковых дорожек и их синхронизации с анимацией персонажей. Это позволяет добиться максимально естественного звучания русской озвучки в игре.

Фанаты игры с воодушевлением встретили новость о разработке мода. В комментариях активно обсуждаются любимые персонажи, для которых игроки хотели бы услышать русскую озвучку в первую очередь.

Релиз первой версии мод-пака запланирован на ближайшее время. Как сообщают подписчики студии, уже была предоставлена бета-версия мода. Студия обещает регулярно информировать сообщество о прогрессе разработки и планах по расширению озвученного контента. Marvel Rivals продолжает набирать популярность среди игроков, и появление качественной русской озвучки может значительно улучшить игровой опыт русскоязычной аудитории.

Следите за обновлениями – мы будем держать вас в курсе всех новостей по разработке мод-пака русской озвучки.