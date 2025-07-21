Сын Кевина Файги стал фанатом Marvel благодаря Marvel Rivals

В то время как супергеройские блокбастеры теряют популярность у молодежи, глава Marvel Studios Кевин Файги сохраняет оптимизм. И делает это не просто как продюсер — как отец. Его собственный сын, долгое время не проявлявший интереса к киновселенной Marvel, внезапно «включился»… благодаря видеоигре Marvel Rivals.

Во время встречи с прессой на студии Disney Файги признался, что до недавнего времени его сын скорее вежливо притворялся заинтересованным в фильмах отца. Ни «Железный человек», ни «Мстители» не вызывали у него восторга. Однако все изменилось, когда он впервые запустил Marvel Rivals — командный шутер от NetEase, в котором собраны десятки персонажей из комиксов Marvel, включая как знакомых зрителю героев, так и менее известных, вроде Луны Сноу и Белки.

«Вдруг он начал спрашивать меня про Хелу, Карателя, про персонажей, которых раньше вообще не знал», — рассказал Файги. «Он стал сам искать их в старых шоу и фильмах».

Для Файги это стало примером того, как современные дети находят путь в мир Marvel не только через кино, но и через сериалы, мультфильмы и игры. Он также отметил успех анимационного сериала Спайди и его удивительные друзья, рассчитанного на самых маленьких. По его словам, именно способность героев Marvel адаптироваться под разные медиа и аудитории обеспечивает бренду долговечность.

Файги уверен, что так же, как дети 90-х пришли от мультсериалов к кино, сегодняшние игроки Marvel Rivals когда-нибудь заинтересуются грядущими фильмами вроде Мстители: Судный день, где дебютируют Люди Икс.

И пусть супергерои временно ушли в тень, Marvel продолжает находить новые точки входа для каждой новой аудитории. Даже если для этого нужно, чтобы Зеленый Гоблин бросался снежками в детском сериале — и убивал тетю Мэй на большом экране.