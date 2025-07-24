В Marvel Rivals добавили костюмы из нового фильма о Фантастической четверке

Для геройского шутера Marvel Rivals вышло обновление, главной новинкой которого стали костюмы из фильма «Фантастическая четверка: Первые шаги». Новые облики получили все члены знаменитой команды: Мистер Фантастик, Невидимая леди, Человек-факел и Существо. Костюмы появятся в игровом магазине 25 июля, в день премьеры картины.

Помимо косметических предметов, в игру добавили новую командную способность для Человека-факела и Существа. Теперь Джонни Шторм может поднять своего товарища в воздух и швырнуть его в толпу врагов, создавая зону, которая ограничивает передвижение противников.

С 25 июля изменится система начисления очков для получения аксессуаров. Патч также включает в себя различные исправления ошибок и балансные правки. Напомним, что в Marvel Rivals проходит третий сезон — The Abyss Awakens. Его темой стало противостояние мутантки Джин Грей в образе Феникса и бога симбиотов Налла.