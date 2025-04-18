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Marvel Rivals 06.12.2024
Экшен, Мультиплеер, Шутер, Условно-бесплатная, От третьего лица
7.3 337 оценок

В Marvel Rivals вышло обновление с кастомизацией цвета одежды

Solstice Solstice

Разработчики Marvel Rivals выпустили обновление, в котором исправили известные на данный момент неполадки, добавили новые скины и возможность красить костюмы героев (на данный момент покраска доступна для Мэджик, Псайлок, Луны Сноу и Зимнего Солдата).

Цветовые палитры образов:

  • Направляйтесь в магазин, чтобы узреть свежие цвета своего любимого образа! После покупки вы можете свободно менять палитру в меню "Костюмы";

Новые образы:

  • Доктор Стрендж - Набор «Мультивселенная Безумия»;
  • Пени Паркер - Набор «Ятсукахаги»;

Исправление ошибок:

  • Исправлена редкая ошибка, из-за которой перспектива камеры ломалась после возрождения;
  • Исправлена ошибка, из-за которой при настройке прицела могла возникнуть надпись о недопустимом символе;
  • Исправлена ошибка, из-за которой герои могли застрять или пройти сквозь объекты карты;

Исправление ошибок - Герои:

  • Исправлена ошибка, из-за которой абсолютное умение Росомахи могло не приземлиться из-за ошибок с подключением;
  • Исправлена ошибка, из-за которой Росомаха не мог контролировать своё движение во время командного умения с Халком/Существом, если оно было использовано несколько раз;
  • Исправлена ошибка, из-за которой Брюс Беннер превращался в Халка в местах, которые мгновенно убивали его;
  • Исправлена ошибка, из-за которой плашка сообщения об убийстве не корректно отображала смерть противника от падения и т.д после того, как Существо применил своё абсолютное умения;
  • Исправлена ошибка, из-за которой абсолютное умение Адама Уорлока возрождало союзников в "неигровых" зонах на карте «Паучьи Острова»;
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Комментарии: 4
Ваш комментарий
Egik81

"возможность красить костюмы героев" - вы серьезно это только в обновлении сделали.

Большая Флейта

В овердроче до сих пор этого нет))))

Solstice Большая Флейта

Там для мамонтов выпускают реколоры, которые привязаны к тем или иным ивентам.

Devilhan

Т.е. вместо продажи и заполнения батлпассов реколорами они просто продадут набор перекраски?

Эх, учиться им еще и учиться

Должно быть по 3-4 реколора на скин!