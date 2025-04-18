В Marvel Rivals вышло обновление с кастомизацией цвета одежды

Разработчики Marvel Rivals выпустили обновление, в котором исправили известные на данный момент неполадки, добавили новые скины и возможность красить костюмы героев (на данный момент покраска доступна для Мэджик, Псайлок, Луны Сноу и Зимнего Солдата).
Цветовые палитры образов:
- Направляйтесь в магазин, чтобы узреть свежие цвета своего любимого образа! После покупки вы можете свободно менять палитру в меню "Костюмы";
Новые образы:
- Доктор Стрендж - Набор «Мультивселенная Безумия»;
- Пени Паркер - Набор «Ятсукахаги»;
Исправление ошибок:
- Исправлена редкая ошибка, из-за которой перспектива камеры ломалась после возрождения;
- Исправлена ошибка, из-за которой при настройке прицела могла возникнуть надпись о недопустимом символе;
- Исправлена ошибка, из-за которой герои могли застрять или пройти сквозь объекты карты;
Исправление ошибок - Герои:
- Исправлена ошибка, из-за которой абсолютное умение Росомахи могло не приземлиться из-за ошибок с подключением;
- Исправлена ошибка, из-за которой Росомаха не мог контролировать своё движение во время командного умения с Халком/Существом, если оно было использовано несколько раз;
- Исправлена ошибка, из-за которой Брюс Беннер превращался в Халка в местах, которые мгновенно убивали его;
- Исправлена ошибка, из-за которой плашка сообщения об убийстве не корректно отображала смерть противника от падения и т.д после того, как Существо применил своё абсолютное умения;
- Исправлена ошибка, из-за которой абсолютное умение Адама Уорлока возрождало союзников в "неигровых" зонах на карте «Паучьи Острова»;
"возможность красить костюмы героев" - вы серьезно это только в обновлении сделали.
В овердроче до сих пор этого нет))))
Там для мамонтов выпускают реколоры, которые привязаны к тем или иным ивентам.
Т.е. вместо продажи и заполнения батлпассов реколорами они просто продадут набор перекраски?
Эх, учиться им еще и учиться
Должно быть по 3-4 реколора на скин!