Marvel Snap нашла нового издателя после запрета в США

Разработчики Marvel Snap из Second Dinner объявили, что нашли нового издателя после недавнего запрета игры в США, связанного с санкциями против TikTok.

Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте студии в X (бывший Twitter). Согласно заявлению, Second Dinner уже заключила соглашение с новым американским издателем — Skystone Games. Более того, студия берет на себя большую часть операционных и издательских обязанностей, чтобы предотвратить подобные ситуации в будущем.

Игра Marvel Snap, как и TikTok, оказалась под запретом из-за своей связи с китайской корпорацией ByteDance, которая владела издательством Nuverse. Из-за этого американские власти наложили санкции на игру, считая, что компания может представлять угрозу национальной безопасности.

Ранее Second Dinner заявляла, что запрет стал неожиданностью и что разработчики не планировали подобных изменений. Однако теперь студия заверяет фанатов, что игра не исчезнет с рынка и будет активно развиваться при поддержке нового издателя.

Такое решение позволит Marvel Snap продолжить свое существование без риска новых санкций, а также обеспечит независимость от китайских компаний, что особенно важно в условиях жесткого регулирования американского рынка.