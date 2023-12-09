Бывший разработчик Sony утверждает, что Blade не будет эксклюзивом для Xbox

Вчера состоялась церемония награждения The Game Awards 2023, на которой было сделано несколько многообещающих анонсов. Среди них больше всего геймеров удивила игра Marvel's Blade, разрабатываемая Arkane Studios. Хотя Arkane Studios и принадлежит Microsoft, отсутствие логотипа Xbox в трейлере оставило многих в недоумении, действительно ли игра будет эксклюзивной. Однако на вопрос VG247 об эксклюзивности Blade, Bethesda "отказалась от комментариев" по этому поводу.

А вот Алекс Смит, бывший разработчик из Bend Studio, который также работал в Ember Lab, утверждает, что Blade не рассматривается в качестве эксклюзива для Xbox. Причиной тому стало требование со стороны Marvel. По всей видимости, в рамках своей новой игровой инициативы, которая была сформирована в 2022 году, Marvel требует, чтобы все выпускаемые под её брендом проекты были мультиплатформенными, в том числе будущий Blade от Arkane Studios и Black Panther и Iron Man от EA.

СЕГОДНЯ, я сказал СЕГОДНЯ!!! 8 декабря 2023 года Marvel's Blade не станет эксклюзивом для Xbox. И вопреки тому, что они говорят о "независимости Bethesda", "Bethesda - издатель", "решении FTC, CMA и т.д.", это было требованием со стороны Marvel!



И Blade от Arkane, и Black Panther и Iron Man от EA - это часть одной и той же череды контрактов Marvel/Disney на игры по их интеллектуальной собственности с 2022 года. Таковы сведения, которые я получил от EA: ВСЕ игры Marvel, лицензированные с 2022 года, должны быть мультиплатформенными.

Пользователи, естественно, задались вопросом об играх Insomniac, однако Алекс утверждает, что контракты на "Человека-паука" и "Росомаху" были заключены до 2022 года, когда начинается действие упомянутого нового условия Marvel.

Многие зададутся вопросом о "Росомахе". Ну... эта игра была лицензирована для PlayStation / Insomaniac до 2022 года. Также: есть что-то туманное в отношении Sony/Disney/Spider-Man.

Поскольку Xbox отказалась от комментариев по этому вопросу, можно предположить, что их ответ, вероятно, разочарует многих. В конце концов, ответы, направленные на устранение последствий, обычно требуют тщательной подготовки. Часто они сопровождаются хорошими новостями, чтобы смягчить удар.

Что точно известно, так это то, что Hi-Fi Rush, Redfall, Starfield и Indiana Jones являются эксклюзивами Xbox, а значит, существует большая вероятность того, что и Marvel's Blade повторит этот путь.