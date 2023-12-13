Взлом Insomniac Games подтверждает активную разработку Marvel's Spider-Man 3

На днях произошла масштабная хакерская атака на известную студию разработчиков Insomniac Games, которая увенчалась успехом для злоумышленников из группы Rhysida. Как сообщается, хакеры получили в свое распоряжение огромный массив конфиденциальных данных, включая информацию о будущих проектах команды. Мы уже видели первые скриншоты Marvel’s Wolverine, а теперь в сети просочилась информация о следующей части Marvel's Spider-Man.
Упоминания о новой Marvel's Spider-Man были обнаружены в опубликованных документах, представленных хакерами после взлома. Если верить утечке, на этот раз студия не будет отвлекаться на создание спин-оффов и работает над полноценной третьей частью, которая проходит под названием Marvel's Spider-Man 3.
Вряд ли новости о разработке Marvel's Spider-Man 3 станут большим сюрпризом для фанатов. Несмотря на то, что Marvel's Spider-Man 2 не получила наград на TGA 2023, экшен может похвастаться рекордными продажами и положительными оценками от игроков. Сиквел игры лишь вопрос времени, и теперь у нас есть подтверждения, что работа в студии над ним уже идет. Предположительно, приоритетным проектом для Insomniac Games сейчас является Marvel’s Wolverine. Над игрой про Человека-паука работает команда сценаристов и художников, которые занимаются дизайном локаций и персонажей, что прямо упоминается в документах.
Смысл ждать теперь похождения паучка если нам не дадут паучка,дадут "его замену",талерантненькую и "правильную",для "прогрессивного" общества.Что бы "поддержать права угнетённых". Наверное столько сарказма было лишь в фолыче 4-ом.Ну вы поняли мою позицию по поводу будущего паучка.Первая игра,зашла,остальное мусор и не жду. Можете кидать камнями,мнение не изменю.
В курсе держи
Как же достали эти нытики про толерастию))) Будто вы этими комментами что-то измените. Купите лучше игру, оставьте плохой отзыв и верните деньги. А все эти бессмысленные комменты тупо пердеж на ровном месте.
Типо как твой?)
Спасибо, не надо. Мне хватило DLC Моралез раздолбайлз + Майлз и Мери Джейн спасают старого паука Питера.
Вот уж неожиданно - студия работает над продолжением серии игры, что приносит ей огромные бабки.
Но вообще я пока опасаюсь третьей части. Не нравится мне тренд заданный второй частью, хотя я нашёл в ней и массу достоинств.
Нафига? Это все равно что выпускать Project cars 3 раза, одно и тоже, и с каждым разом хуже.
Подожду лучше Marvel's Spider-Man 7.
2 часть норм? А то когда выходят эксклюзивы на PS , то о них резко ничего не слышно))
Да ладно
второй бы выпустили, а тут уже третий.
Жму руки и ем хлеб!