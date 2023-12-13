Взлом Insomniac Games подтверждает активную разработку Marvel's Spider-Man 3

На днях произошла масштабная хакерская атака на известную студию разработчиков Insomniac Games, которая увенчалась успехом для злоумышленников из группы Rhysida. Как сообщается, хакеры получили в свое распоряжение огромный массив конфиденциальных данных, включая информацию о будущих проектах команды. Мы уже видели первые скриншоты Marvel’s Wolverine, а теперь в сети просочилась информация о следующей части Marvel's Spider-Man.

Упоминания о новой Marvel's Spider-Man были обнаружены в опубликованных документах, представленных хакерами после взлома. Если верить утечке, на этот раз студия не будет отвлекаться на создание спин-оффов и работает над полноценной третьей частью, которая проходит под названием Marvel's Spider-Man 3.

Вряд ли новости о разработке Marvel's Spider-Man 3 станут большим сюрпризом для фанатов. Несмотря на то, что Marvel's Spider-Man 2 не получила наград на TGA 2023, экшен может похвастаться рекордными продажами и положительными оценками от игроков. Сиквел игры лишь вопрос времени, и теперь у нас есть подтверждения, что работа в студии над ним уже идет. Предположительно, приоритетным проектом для Insomniac Games сейчас является Marvel’s Wolverine. Над игрой про Человека-паука работает команда сценаристов и художников, которые занимаются дизайном локаций и персонажей, что прямо упоминается в документах.