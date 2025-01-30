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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.8 1 132 оценки

ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 взломали сразу после релиза

Simple Jack
Новости

Экшен от Sony оказался в открытом доступе спустя полчаса после выхода

Не успела Marvel's Spider-Man 2 выйти на ПК, как полный клиент игры выложили в интернет. Пираты получили доступ к экшену спустя полчаса после релиза. Бывший эксклюзив Sony занимает 140 ГБ на SSD.

Перед релизом экшена Sony опубликовала системные требования ПК-версии игры. Также авторы Marvel's Spider-Man 2 заявили, что не планируют выпускать сюжетные дополнения и расширения.

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63
Комментарии: 63
Ваш комментарий
My life is a game

ну естественно
сони защиту не ставят никогда
оч странно кстати, учитывая что они оч любят посудиться за свой интеллектуальный труд)

7
Trofikus

Скорее всего порт сделать легче и дешевле, чем полностью переделывать под ПК (где можно врубить защиту).
Я так понимаю.
Эмулятор ведь сделали, хотя говорили почти невозможно.

4
My life is a game Trofikus

на порт разве нельзя сделать защиту?

0
Kolson My life is a game

можно ,но дороже выйдет деново поддерживать чем весь порт по затратам)

0
My life is a game Kolson

не, денуво копейки стоит(слив цены был)
тем более для такого издателя
думаю скорее просто влом и не видят смысла защищать

-2
Kolson My life is a game

Ну там же вроде типо подписки, так что все равно бабло жрет, а эти жадные) Мб не защищают потому что не свежий релиз, и так кому надо купит , а так основная продажа на консоли и пох че там с портом будет

0
RONIN_11

Где бы скачать?

4
PanKotovsky

рутрекер, лежит уже

0
UnbridledAblaze

https://www.playground.ru/redirect/https://expsoft.pro/load/igry/marvels_spiderman_2/44-1-0-434

0
Gords

Было бы странно если бы не взломали, учитывая что и защиты-то нет, да и исходники утекли уже больше года назад, и чуть позже игра была портирована на ПК.

4
Kobayashi_Rindo
2
vegetawar

Спасибо капитан Джек Воробей

1
flaur74

Ожидаю в зеленом стиме )

1
Евгений Блык

ждём в зелёнке )

1
TRADS80

Руки чешутся уже.

0
Винтони

а откуда информация что игру взломали, если нет ни на одном торренте?

0
Kolson

Там нет защиты , Весь взлом закинуть эмулятор стима

0
Shakov9202

уже есть ено пока тока на анг

-1
Sunsh1ne98

Уже есть на торрентах и я качаю, внимательнее надо искать)

0
huluhmuhulu

а где можно скачать ? я че т найти не могу нигде

0
Jarvis666

Здесь можно

https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html

0
huluhmuhulu Jarvis666

там медленно качает, че больше нигде нет ?

0
Kolson huluhmuhulu

Пока еще никто адекватный не выложил(

1
PanKotovsky

рутрекер, Рамзес выложил

0
JonhZoidberg

https://рутракер.org/forum/viewtopic.php?t=6638172

0
Jarvis666

Кстати, а помните челов, которые пытались довести до ума ранний ПК-билд 2 части Павука? Получается сейчас им нет смысла вести работу над своим проектом?))

0
Челодой моловек 94

скорее да чем нет)

0
Shakov9202

они его так и не довели. такой же лагодром и сильно урезанная графика

0
Sunsh1ne98

Целый год его допиливали, но так и не допилили. Кусок кода, а не игра.

0
kotasha

С учётом они убрали обязательную привязку псн то взлом ещё проще стал, но как не крути на старте лучше не играть о подождать патчей.

0
Kolson

Тоже так думал особенно после TLOU порта) Но прошлые пауки достаточно хорошие выходили

0
TRADS80

Уже качаю 110 гигов

0
huluhmuhulu

с какого сайта ?

0
TRADS80 huluhmuhulu

https://torrent-games.games/news/112063-marvel-chelovek-pauk-2-marvels-spider-man-2-2025-na-pk.html

0
Sunsh1ne98

Ставлю на закачку)

0
QuiescentErick

Ссылку можно? Просто я нашёл только англ версию игры

0
huluhmuhulu

где нашел ?

0
Sunsh1ne98 huluhmuhulu

Рутор.инфо, там заходить через ВПН. Естественно набирать на английском.

0
huluhmuhulu Sunsh1ne98

ты с бесплатного впна скачиваешь если да то скинь название а то адекватный впн не могу найти

0
huluhmuhulu huluhmuhulu

или если можешь скинь торрент файл сюда пожалуйста

0
piskamorzha

на рутрекере вышел мужики от рамзеса, делаем играем

0
Sunsh1ne98

На рутор.инфо тоже залили) Скоро по всему интернету будет.

0
1barac9U7ada7

Чел Паук 2 настолько популярен что Я на скидроу (это не реклама) уже час зайти не могу. лежит как ёжик) Marvel's Spider-Man 2 наверное лучшая игра года для ПК.

0
Sunsh1ne98

Учитывая, что в 2025 году ещё особо ничего не вышло, то пока что да)

0
SeriousGMO

Томительное ожидание установки в Steam...

-1
-zotik-

Чёт игре совсем не везет)

-3
Maksim7282

буду тут качать.заливка в процессе


https://itorrents-igruha.net/15144-85631712.html

-9
Kolson

А ты любитель кончено)

0
Maksim7282 Kolson

https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html

-1
rtnrwv

любитель острых ощущений? качать непонятно откуда ))

0
huluhmuhulu Maksim7282

тут пипец как медленно качает

0
Karutostin

Удали линк, ты фейковый сайт скинул

0