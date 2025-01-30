ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 взломали сразу после релиза

Экшен от Sony оказался в открытом доступе спустя полчаса после выхода
Не успела Marvel's Spider-Man 2 выйти на ПК, как полный клиент игры выложили в интернет. Пираты получили доступ к экшену спустя полчаса после релиза. Бывший эксклюзив Sony занимает 140 ГБ на SSD.
Перед релизом экшена Sony опубликовала системные требования ПК-версии игры. Также авторы Marvel's Spider-Man 2 заявили, что не планируют выпускать сюжетные дополнения и расширения.
ну естественно
сони защиту не ставят никогда
оч странно кстати, учитывая что они оч любят посудиться за свой интеллектуальный труд)
Скорее всего порт сделать легче и дешевле, чем полностью переделывать под ПК (где можно врубить защиту).
Я так понимаю.
Эмулятор ведь сделали, хотя говорили почти невозможно.
на порт разве нельзя сделать защиту?
можно ,но дороже выйдет деново поддерживать чем весь порт по затратам)
не, денуво копейки стоит(слив цены был)
тем более для такого издателя
думаю скорее просто влом и не видят смысла защищать
Ну там же вроде типо подписки, так что все равно бабло жрет, а эти жадные) Мб не защищают потому что не свежий релиз, и так кому надо купит , а так основная продажа на консоли и пох че там с портом будет
Где бы скачать?
рутрекер, лежит уже
https://www.playground.ru/redirect/https://expsoft.pro/load/igry/marvels_spiderman_2/44-1-0-434
Было бы странно если бы не взломали, учитывая что и защиты-то нет, да и исходники утекли уже больше года назад, и чуть позже игра была портирована на ПК.
Спасибо капитан Джек Воробей
Ожидаю в зеленом стиме )
ждём в зелёнке )
Руки чешутся уже.
а откуда информация что игру взломали, если нет ни на одном торренте?
Там нет защиты , Весь взлом закинуть эмулятор стима
уже есть ено пока тока на анг
Уже есть на торрентах и я качаю, внимательнее надо искать)
а где можно скачать ? я че т найти не могу нигде
Здесь можно
https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html
там медленно качает, че больше нигде нет ?
Пока еще никто адекватный не выложил(
рутрекер, Рамзес выложил
https://рутракер.org/forum/viewtopic.php?t=6638172
Кстати, а помните челов, которые пытались довести до ума ранний ПК-билд 2 части Павука? Получается сейчас им нет смысла вести работу над своим проектом?))
скорее да чем нет)
они его так и не довели. такой же лагодром и сильно урезанная графика
Целый год его допиливали, но так и не допилили. Кусок кода, а не игра.
С учётом они убрали обязательную привязку псн то взлом ещё проще стал, но как не крути на старте лучше не играть о подождать патчей.
Тоже так думал особенно после TLOU порта) Но прошлые пауки достаточно хорошие выходили
Уже качаю 110 гигов
с какого сайта ?
https://torrent-games.games/news/112063-marvel-chelovek-pauk-2-marvels-spider-man-2-2025-na-pk.html
Ставлю на закачку)
Ссылку можно? Просто я нашёл только англ версию игры
где нашел ?
Рутор.инфо, там заходить через ВПН. Естественно набирать на английском.
ты с бесплатного впна скачиваешь если да то скинь название а то адекватный впн не могу найти
или если можешь скинь торрент файл сюда пожалуйста
на рутрекере вышел мужики от рамзеса, делаем играем
На рутор.инфо тоже залили) Скоро по всему интернету будет.
Чел Паук 2 настолько популярен что Я на скидроу (это не реклама) уже час зайти не могу. лежит как ёжик) Marvel's Spider-Man 2 наверное лучшая игра года для ПК.
Учитывая, что в 2025 году ещё особо ничего не вышло, то пока что да)
Томительное ожидание установки в Steam...
Чёт игре совсем не везет)
буду тут качать.заливка в процессе
https://itorrents-igruha.net/15144-85631712.html
А ты любитель кончено)
https://byrutgame.org/25526-marvels-spider-man-2-pc1.html
любитель острых ощущений? качать непонятно откуда ))
тут пипец как медленно качает
Удали линк, ты фейковый сайт скинул