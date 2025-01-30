ПК-версию Marvel's Spider-Man 2 взломали сразу после релиза

Экшен от Sony оказался в открытом доступе спустя полчаса после выхода

Не успела Marvel's Spider-Man 2 выйти на ПК, как полный клиент игры выложили в интернет. Пираты получили доступ к экшену спустя полчаса после релиза. Бывший эксклюзив Sony занимает 140 ГБ на SSD.

Перед релизом экшена Sony опубликовала системные требования ПК-версии игры. Также авторы Marvel's Spider-Man 2 заявили, что не планируют выпускать сюжетные дополнения и расширения.