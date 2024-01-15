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Marvel's Spider-Man 2 20.10.2023
Экшен, Адвенчура, От третьего лица, Открытый мир
7.4 601 оценка

Разработчики неофициальной ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 прекратили работу над проектом

butcher69
Новости

Разработка неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 для ПК прекращена и очень маловероятно, что он когда-нибудь увидит свет.

Как сообщает PC Focus в X/Twitter, вчера команда разработчиков объявила в своем Discord, что разработка остановлена на неопределенный срок, не предоставив никаких дополнительных подробностей, хотя, скорее всего, она была остановлена для обеспечения безопасности команды разработчиков, поскольку, по некоторым данным, они подвергаются преследованиям и их частная информация выкладывается в открытый доступ.

Похоже, что перед уходом они решили выложить свои наработки в открытый доступ, ведь сегодня стало известно, что ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 появилась на торрентах.

Marvel's Spider-Man 2 уже доступна на PlayStation 5 по всему миру. Дата выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК официально остается неизвестной.

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8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Lvinomord

Сони просто обратились к "людям" которые порешали этот вопрос...

Спойлер
3
bysaturn

Вопрос, а зачем вообще они начинали? Фигней страдают люди.

2
darkboteuh

эти ушли найдутся и другие

1
jax baron

слабаки.

1
Ely Maze

Похоже Сони все же надавили

4
alexhistory

Ну и ладно.

1
kenny undead

Уже возобновили снова

1
Tokito77

тссс, а то еще одну новость выкатят

1