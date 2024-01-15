Разработчики неофициальной ПК-версии Marvel's Spider-Man 2 прекратили работу над проектом

Разработка неофициального порта Marvel's Spider-Man 2 для ПК прекращена и очень маловероятно, что он когда-нибудь увидит свет.
Как сообщает PC Focus в X/Twitter, вчера команда разработчиков объявила в своем Discord, что разработка остановлена на неопределенный срок, не предоставив никаких дополнительных подробностей, хотя, скорее всего, она была остановлена для обеспечения безопасности команды разработчиков, поскольку, по некоторым данным, они подвергаются преследованиям и их частная информация выкладывается в открытый доступ.
Похоже, что перед уходом они решили выложить свои наработки в открытый доступ, ведь сегодня стало известно, что ПК-версия Marvel's Spider-Man 2 появилась на торрентах.
Marvel's Spider-Man 2 уже доступна на PlayStation 5 по всему миру. Дата выхода Marvel’s Spider-Man 2 на ПК официально остается неизвестной.
Сони просто обратились к "людям" которые порешали этот вопрос...
Вопрос, а зачем вообще они начинали? Фигней страдают люди.
эти ушли найдутся и другие
слабаки.
Похоже Сони все же надавили
Ну и ладно.
Уже возобновили снова
тссс, а то еще одну новость выкатят