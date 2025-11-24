Актер озвучки Росомахи из Marvel's Wolverine с нетерпением ждет следующего года

Приключенческий экшин Marvel’s Wolverine может стать крупнейшим релизом в истории PlayStation 5... и на то есть несколько очень веских причин. Консоль уже находится в руках десятков миллионов игроков, популярность знаменитого Росомахи переживает второй подъем после успеха фильма «Дэдпул и Росомаха», а сама игра от Insomniac Games является одной из самых ожидаемых игр всего поколения. Неудивительно, что любая информация об этом проекте сразу же вызывает ажиотаж в индустрии.

На этот раз по поводу Marvel’s Wolverine высказался исполнитель роли Логана, актер Лиам Дж. Макинтайр. Он опубликовал в сети небольшое сообщение (и выразительную картинку с когтями), в котором поблагодарил игроков за огромный интерес и многочисленные добавления игры в списки желаний.

«Спасибо всем, кто добавил Wolverine в свой список желаний. Это действительно очень много значит для нас, особенно для разработчиков, которые вкладывают ВСЁ, чтобы эта игра оправдала ваши мечты», — написал Макинтайр. Актер также добавил, что «с нетерпением ждет возможности показать что-то еще в следующем году», что только подогрело интерес сообщества.

Хотя полномасштабная маркетинговая кампания начнется только в следующем году, слова актера уже заинтересовали многих игроков. В то же время многие из них надеются, что Sony все же решит устроить эффектный сюрприз и покажет первый полноценный трейлер игры на декабрьской церемонии The Game Awards.

Релиз Marvel’s Wolverine запланирован на осень 2026 года эксклюзивно для PS5, и, если Sony не отложит выход игры, она может появиться на прилавках примерно в то же время, что и Grand Theft Auto 6.