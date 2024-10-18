Датамайнер: Sony готовит показ Marvel's Wolverine

Датамайнер Kurakasis сообщает о том, что Sony в скором времени может устроить новую демонстрацию Marvel's Wolverine.

Такие выводы он сделал на основе того, что ему удалось найти в сети. Датамайнер считает, что Sony и Insomniac Games покажут игру до конца года - на TGA в декабре или на каком-то собственном мероприятии. На данный момент официально был представлен лишь кинематографичный трейлер игры, который вышел в 2021 году.

Marvel's Wolverine выйдет на PS5. Судя по утекшим данным, в будущем так же планируется PC-версия игры.