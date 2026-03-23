Insomniac объяснила, почему ещё не открыла предзаказы на Marvel's Wolverine

Студия Insomniac Games сообщила, что предзаказы на Marvel’s Wolverine пока не будут открыты. Разработчики хотят сначала показать игрокам больше материалов по игре.

Об этом представители студии написали в соцсетях, отвечая на вопрос одного из пользователей о сроках запуска предзаказов. В ответ разработчики отметили, что предпочитают сначала продемонстрировать новые детали проекта.

На данный момент известно, что релиз Marvel’s Wolverine запланирован на 15 сентября на PlayStation 5. Таким образом игра выйдет раньше ожидаемого релиза Grand Theft Auto VI, который намечен на ноябрь.

Причиной задержки с предзаказами может быть подготовка различных изданий игры. Предполагается, что разработчики могут представить Deluxe-версию с дополнительным контентом, например уникальными костюмами для героя.

По данным разработчиков, новые подробности о проекте должны появиться уже этой весной. Не исключено, что игру покажут на одном из крупных игровых мероприятий — например, во время презентаций вроде Summer Game Fest. После этого студия может объявить дату начала предзаказов.