Нарративный директор Marvel's Wolverine присоединился к CD Projekt RED

Мэри Кенни (Mary Kenney), нарративный директор Marvel's Wolverine, сообщила о своем уходе из студии Insomniac Games в CD Projekt RED. Ее уход произошел спустя несколько месяцев после того, как к CDPR присоединился арт-директор "Росомахи" Аарон Хабибипур (Aaron Habibipour).

Кенни, которая руководила разработкой сюжета "Росомахи", провела в Insomniac Games более пяти лет, в течение которых она успела принять участие в разработке Marvel's Spider-Man: Miles Morales и Ratchet & Clank: Rift Apart.

"Сегодня был мой первый день в качестве старшего сценариста в CD Projekt RED", - написала Кенни в LinkedIn. Не могу дождаться, когда смогу рассказать больше о своем проекте, я очень рада вернуться к ролевым играм".

И хотя Кенни не стала рассказывать, над чем именно она работает, Хабибипур ранее сообщил, что присоединился к команде Project Orion.

В октябре 2023 года Insomniac Games подтвердила, что события игры, посвященной Логану, будут разворачиваться в той же вселенной, что и Marvel's Spider-Man. Разработчики также заявили, что Marvel's Wolverine не будет связана с какой-либо вселенной Marvel Studios, хотя ранее поговаривали о кроссовере с "Человеком-пауком".

Не так давно представители Insomniac Games сообщили, что пока не готовы показать Marvel's Wolverine. По некоторым данным, игра должна выйти в 2025 году, но сама Sony эту дату пока не подтвердила.