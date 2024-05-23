В Insomniac Games подтвердили, что их следующим релизом станет Marvel's Wolverine

Студия Insomniac Games в 2023 году отметилась релизом чрезвычайно успешной игры Marvel's Spider-Man 2. Супергеройский экшен про Человека-паука был отлично принят игроками и продался тиражом более 10 миллионов копий только для PS5. На фоне этого успеха команда не собирается останавливаться и уже приступила к своей следующей амбициозной игре. Представители Insomniac Games отметили в социальных сетях, что следующим крупным релизом от студии станет Marvel's Wolverine.

В студии заявили, что сейчас их основной приоритет — Marvel's Wolverine. Над игрой сейчас усердно трудится большая часть сотрудников, часть из которых была переведена с Marvel's Spider-Man 2. Этот комментарий от разработчиков опровергает слитый в сеть план релизов от Insomniac Games, где упоминался спин-офф про Венома и другие проекты. В утечке утверждалось, что Marvel's Wolverine выйдет только в 2026 году после игры с Веномом, но похоже, что эти планы изменились. Сейчас студия настроена на скорый релиз Marvel's Wolverine и не собирается отвлекаться на другие проекты.

Примечательно еще то, что Insomniac Games вспомнила об экшене Marvel's Wolverine аккурат к летним премьерам. Игру могут показать на одном из предстоящих мероприятий Sony, первое из которых должно состояться в конце этого месяца.