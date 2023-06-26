В стратегию Mashinky добавят самолёты

Разработчики транспортной стратегии Mashinky сообщили, что в данный момент приступили к внутреннему тестированию нового вида транспорта – самолётов, а также связанной с ними архитектуры, такой как аэропорты и их составные части.



Много работы было проделано над тем, чтобы самолёты имели хорошо работающий поиск пути и не застревали в "пробках", взлетая и садясь на аэропорт. Интересной особенностью станет то, что аэропорты в игре не будут единым зданием: игроки смогут сами сконструировать их, клетка за клеткой строя ангары, взлетные полосы и другие составляющие.



Пока нет конкретных сроков выпуска обновления с самолётами, но, по словам разработчиков, большая его часть уже готова.