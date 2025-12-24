Голоса Шепарда не против вернуться в Mass Effect

Фанаты Mass Effect получили мощный повод для надежды: Марк Мир и Дженнифер Хейл, легендарные голоса Коммандера Шепарда, в недавнем интервью на YouTube с нескрываемым энтузиазмом заявили о своем желании вернуться к этой культовой роли в новой игре серии.

После обсуждения возможного будущего Шепарда после событий Mass Effect 3, Дженнифер Хейл обратилась к фанатам с четким посланием: "Напишите тем, кто принимает решения... и скажите: «Дайте нам больше Шепарда, пожалуйста»". Она подчеркнула свою готовность: "Я бы примчалась туда со свистом, если бы нас снова позвали". Марк Мир, с ироничной серьезностью, добавил: "Я согласен, но только при любых обстоятельствах".

Даже несмотря на туманное будущее студии BioWare, актеры четко дали понять, что готовы вновь воплотить героя или героиню, полюбившихся миллионам. Эти слова звучат особенно обнадеживающе на фоне немногих тизеров следующей Mass Effect, которые уже дразнят поклонников отсылками к оригинальной трилогии, включая появление Лиары Т'Сони с таинственным обломком, украшенным узнаваемым логотипом N7.

Новая игра Mass Effect будет разрабатываться без Кейси Хадсона, экс-креативного директора, который теперь занят Star Wars: Fate of the Old Republic.