Новая Mass Effect прольет свет на канонические события серии, обещает BioWare

По случаю Дня N7 BioWare показала 30-секундный тизер следующей Mass Effect, чтобы подогреть ожидания фанатов в отношении новой части, пока еще не имеющей официального названия. Проект до сих пор окружает множество загадок, включая канонические элементы, с которых снова начнется следующая игра.

Канон Mass Effect всегда был предметом споров среди фанатов, в том числе в свете многочисленных выборов, которые можно было сделать в оригинальной трилогии с коммандером Шепардом в главной роли. Какие персонажи на самом деле погибли во время событий серии? Каковы на самом деле отношения между героями? Каков настоящий эпилог Mass Effect 3? И как события Mass Effect Andromeda сочетаются друг с другом? Все вопросы, на которые нет однозначного ответа, учитывая, что мы до сих пор точно не знаем, куда по времени вписывается новая Mass Effect, находящаяся в настоящее время в разработке.

Однако в сообщении на официальном сайте EA директор серии Майк Гэмбл ясно предполагает, что многие нерешенные проблемы наконец-то найдут решение в грядущей Mass Effect. «На все эти вопросы есть ответы, даже если вам придется подождать, чтобы их найти», — заявляет Гэмбл, обещая тем самым важные повествовательные подтверждения, которые появятся в следующей главе.

Но на данный момент фанатам приходится продолжать ждать, мы еще не знаем, как долго, учитывая, что новая часть все еще кажется довольно далека до завершения.