Новая Mass Effect прольет свет на канонические события серии, обещает BioWare

По случаю Дня N7 BioWare показала 30-секундный тизер следующей Mass Effect, чтобы подогреть ожидания фанатов в отношении новой части, пока еще не имеющей официального названия. Проект до сих пор окружает множество загадок, включая канонические элементы, с которых снова начнется следующая игра.
Канон Mass Effect всегда был предметом споров среди фанатов, в том числе в свете многочисленных выборов, которые можно было сделать в оригинальной трилогии с коммандером Шепардом в главной роли. Какие персонажи на самом деле погибли во время событий серии? Каковы на самом деле отношения между героями? Каков настоящий эпилог Mass Effect 3? И как события Mass Effect Andromeda сочетаются друг с другом? Все вопросы, на которые нет однозначного ответа, учитывая, что мы до сих пор точно не знаем, куда по времени вписывается новая Mass Effect, находящаяся в настоящее время в разработке.
Однако в сообщении на официальном сайте EA директор серии Майк Гэмбл ясно предполагает, что многие нерешенные проблемы наконец-то найдут решение в грядущей Mass Effect. «На все эти вопросы есть ответы, даже если вам придется подождать, чтобы их найти», — заявляет Гэмбл, обещая тем самым важные повествовательные подтверждения, которые появятся в следующей главе.
Но на данный момент фанатам приходится продолжать ждать, мы еще не знаем, как долго, учитывая, что новая часть все еще кажется довольно далека до завершения.
с момента первого тизера прошло 3 года,а у нас до сих пор только тизеры)
До релиза Смуты три месяца, а там только скрины с Артстейшена 😀
Главное сюжет и разнообразие сайд квестов. Не борщить с повесткой. И готов играть....
сын или дочка шепорда но в тизере точно девка
Это вряд-ли персонаж связанный с Шепардом, у меня больше подозрений на то, что в Тизере - Сара Райдер из Андромеды.
не там маска меньше
Ну, хз, если честно, Сару настроить в игре можно, хотя по стандарту, она рыжая вроде. Я в Андромеду играл давно, единственное, что мне в ней понравилось, это джетпак, прикольная механика, ну и на машине было весело кататься, и по сути - всё. Ну, а так, есть ещё подозрение на то, что это совершенно новый ГГ полу-синтетик из N7.
так не обязательно человек там же он не только с людьми мутил
Да фиг его знает.
уже представляю, что за бабушкин персиковый чай они прольют.
У меня вообще в голове сделать скажем новую игру ну уже за сына шепарда(согласен сильно замудрёно и да знаю что и за инопланетянина он так же мутил, ну это даже лучше было бы) всё-таки в частях можно было замутить с напарниками. И что бы история скажем так перенеслась с 1-2-3 как в трилогии было. Ну это уже сильные хотелки. Ну или хотя бы напоминание, что были такие герои, ну а Грюнт, Легион, Самара, Урднот Рекс, Явик, СУЗИ, Лиара Т’Сони, Гаррус Вакариан, они легко могли прожить и сотню лет. Шепард все он ушел красиво спас вселённую и его тревожить нельзя, как по мне все в 3 части в конце было круто, чего все так орут на финал ну он пожертвовал собой, как Герой все такое.
Что бы там ни придумали биотвари, я надеюсь, что это не будет прямым продолжением 3 части.
Эта часть подвела черту под всей серией, всеми конфликтами и отношениями. И продолжать историю какой-либо из ее концовок смысла уже нет.
Очень хочу, чтобы ее объявили небывшей и продолжили с того места, где окончилась 2 часть.
Но надежды на это нет.
Да уже ничего хорошего от некогда легендарных серий не жду...
А вообще, вот стало интересно, почему они так зациклены на человечестве? Я имею ввиду, что ГГ обязательно должен быть человеком, у них в МЭ очень много разнообразных инопланетян, почему бы, к примеру, не сделать в качестве ГГ ту же Азари например или представителя иной не человеческой расы?
Что там проливать они всё слили в унитаз ещё в третьей части.
Они уже во второй всё слили в унитаз.
Не вторая ещё была вполне на уровне,там ещё даже была изначальная идея Карпишина про быстрое старение звёзд (а не тот лютый бред что мы видим в третьей части) воплощена в виде классной миссии по спасению Тали.
Вы оба не правы, еще в первой все слили, а если пойти дальше, то виноваты динозавры вообще.
Если тебе полностью насрать на сюжет и детали то конечно можно вообще ни чего не замечать,дайте мне тупо пострелять,напомню что в ME3 разрабы даже были вынуждены допиливать концовку потому что её там тупо не было,хотя по большому счёту это ни чего не меняет и не исправляет.
Изначальный сценарий Карпишина про нуль-элемент и старение звезд тоже был тем еще бредом, так что тут как нельзя более кстати аксиома Эскобара.
Шепард сдох, вот и весь канон. Дальше только к звездам, к Андромеде 2.
Надеюсь, что можно будет играть за девушку. А так же, что каноничность будет исходить из 1-2 частей, а не андромеды.
Смешно.
Смешно тебе будет в постельной сцене
А в итоге будешь играть бодипозитивной фемкой, чпокающей на выбор небинарную лесбу или негра-трансика.
Мне вас жаль.
Некрофилы.