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Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Ролевая, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9 2 536 оценок

Анонс Нейро-дубляжа легендарной серии игр Mass Effect Legendary Edition!

IntroVoice Studio
Новости

Mass Effect Legendary Edition - это сборник ремастерированных версий трёх культовых ролевых игр в жанре научной фантастики - Mass Effect, Mass Effect 2 и Mass Effect 3. Данная коллекция включает все сюжетные дополнения и загружаемый контент, а также множество визуальных и технических улучшений, чтобы обеспечить современный геймплейный опыт.
К сожалению, в Mass Effect Legendary Edition русский дубляж присутствует только в первой части трилогии. Во второй и третьей играх серии доступна только оригинальная английская озвучка.Хотя английское озвучивание очень хорошее, не все игроки свободно владеют английским языком. Постоянное чтение субтитров во время игры может ухудшать впечатление от прохождения.Несмотря на то, что это поистине замечательные игры, их отсутствие на русском языке ограничивает доступ к ним для многих игроков. Из-за этого не все смогли полностью насладиться и пройти эту великолепную трилогию Mass Effect.
К счастью, есть решение для отсутствия русской озвучки в Mass Effect 2 и 3. Студия IntroVoice Studio предлагает качественное фанатское дублирование с использованием оригинальных голосов актеров.Хоть официального русского перевода и не предвидится, это фанатское озвучание может стать хорошей альтернативой. Оно позволит игрокам, которые не владеют английским языком, полностью насладиться великолепными играми трилогии Mass Effect. Можно посмотреть небольшую демонстрацию работы студии IntroVoice, чтобы оценить качество предлагаемой ими русской озвучки. Это хороший вариант для тех, кто хочет пройти культовую научно-фантастическую серию игр на родном языке.

Релиз назначен на Август 2024 года.

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18
Комментарии: 18
Ваш комментарий
Pop Egor90

За всех не скажу но Легион будит звучать аутентично

2
IntroVoice Studio

Постараемся добиться лучшего качества.

4
Kazerad IntroVoice Studio

Моё почтение просто, любимая серия игр, очень жду ваш перевод)
Хочу немного помочь, так сказать советом.
Как известно официальный текстовый перевод на первую часть, очень плох, вместо Жнецов там Пожинатели и прочая хрень, поищите в инете нормальный текстовый перевод, он абсолютно точно есть, на основе которого и будет хорошая нейроозвучка.
это конечно если вы будете делать на первую часть озвучку, и как мне кажется было бы неплохо, официальная опять же полный ужас. Да и голоса конкретных персонажей были бы во всех 3 частях одинаковые, что тоже плюс.


3
IntroVoice Studio Kazerad

Да действительно хороший совет.
Но сперва будет дубляж второй и третьей части.

2
hamshut IntroVoice Studio

А вы молодцы! Скоро реально от реальной озвучки будет сложно отличить. Продолжайте совершенствоваться 👍

2
Kazerad IntroVoice Studio

Голос Шепарда кстати, как по мне вышел отличный, доработать интонации и кайф)

2
War73

Здорово. Захотелось еще раз пройти игру с русской озвучкой.

2
Go_Ra

Всё лучше , чем ничего !!!

2
YouTube_GamesTezi

Спасибище! Очень ждал подобного анонса. Теперь ждём DAI и BG3.

1
IntroVoice Studio

Спасибо за проявленный интерес)
DAI и BG3 пока рано говорить, но мысли есть.

1
Pop Egor90

DAI? Зачем тратить на неё силы?

2
IntroVoice Studio Pop Egor90

Пока только мысли вслух.
В работе только Анонсированные проекты.)

0
yfgbijn

Однозначно, хочу)))

0
pyw

Ну сомнительно... Там ведь акценты и прочее важную роль играет.

0
bysaturn

Главная проблема нейро-озвучек это отсутствие интонаций и эмоций. С этим пока беда.

0
Vladimir0226

Класс озвучка, сделайте пожалуйста на все части?

0