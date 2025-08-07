DarkSpeech выпускает обновление гибридной озвучки для Mass Effect Legendary Edition

Студия DarkSpeech совместно с Максаунд применяет в процессе локализации проекта профессиональных актёров наряду с нейросетевыми технологиями. В настоящее время проводится открытое тестирование, в рамках которого доступны образцы озвучки ключевых сюжетных миссий.
В обновлённую версию вошли следующие изменения:
- полное улучшение звукового оформления на доступных локациях (Пролог)
- замена голоса персонажа Лиары Т'Сони на дублированную версию.
Собранные данные обратной связи будут использованы для дальнейшей доработки продукта.
Следующее обновление закрытого бета-тестирования (ЗБТ) версии 0.5 запланировано после завершения этапа сбора средств. Актуальные сведения публикуются в официальных каналах студии DarkSpeech.
Молодцы!.