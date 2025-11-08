ЧАТ ИГРЫ
Mass Effect Legendary Edition 06.11.2012
Экшен, Адвенчура, Ролевая, Шутер, От третьего лица, Космос, Научная фантастика
9.1 3 687 оценок

Mass Effect: Legendary Edition получила обновление 2.0 патча сообщества

Команда разработчиков патча сообщества Mass Effect выпустила обновление 2.0 для Mass Effect Legendary Edition.

Для тех, кто не знает, патч сообщества LE1 — это мод, исправляющий ошибки для Mass Effect 1 Legendary Edition. Он является духовным наследником ME1Recalibrated и в основном направлен на исправление ошибок без изменения дизайна или баланса оригинальной игры.

В патче сообщества 2.0 появилась долгожданная функция — LE1 Framework. Этот фреймворк значительно уменьшит проблемы совместимости между модами, изменяющими внешний вид NPC, и другими модификациями уровней. Фреймворк работает аналогично фреймворку LE3 Community Patch и LE2 Prologue Framework.

Обновление также включает в себя LE1 Sideloader Framework как встроенную часть Community Patch. Этот инструмент позволяет другим модам загружать дополнительные файлы уровней в существующие части игры с минимальными проблемами совместимости, без необходимости исправления файлов мастер-уровня.

Это означает, что каждый мод, ориентированный на уровни или NPC, необходимо будет обновить для совместимости с LE1CP v2.0. После их обновления количество патчей совместимости, которые необходимо установить, должно значительно сократиться.

Вы можете скачать этот неофициальный патч по этой ссылке.

