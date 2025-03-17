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Max Payne 23.07.2001
Экшен, Шутер, От третьего лица
9.2 2 670 оценок

Зрители заметили прямую отсылку на Max Payne в фильме "Новокаин"

AceTheKing AceTheKing

Недавно состоялась мировая премьера экшена "Новокаин" с Джеком Куэйдом, который стал известен по сериалу "Пацаны".

В "Новокаине" рассказывается о Нейтане Кейне - скромном парне, который рожденный с редким генетическим заболеванием делающим его невосприимчивым к физической боли. Когда девушка его мечты оказывается в заложниках у грабителей банка, Нейтан решает спасти её самостоятельно.

Зрители заметили, что один из кадров фильма является прямой отсылкой на Max Payne:

Зрители считают, что Джек Куэйд действительно внешне очень схож с молодым Сэмом Лэйком, который подарил свою внешность Макс Пейну и был бы неплохим кандидатом на роль, если бы когда-нибудь решили сделать новую экранизацию игры. Предыдущая с Марком Уолбергом получилась довольно неудачной и была сильно раскритикована фанатами игры.

24
5
Комментарии: 5
Ваш комментарий
Lelik_mc_kawai

Этот актер, мог бы реально сыграть Макс Пейна

4
Bohutce

Когда постареет)

0
BrokVud Bohutce

Так ему 32, для третьей части еще соплив, а для первой самое то!))

1
askazanov

Неа, этот актёр играет только в трешаках нормально и в сериалах каких то днищенских...

-1
Scorpion_GamePlay

Два фильма в год. ну молодец

1