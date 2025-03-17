Зрители заметили прямую отсылку на Max Payne в фильме "Новокаин"

Недавно состоялась мировая премьера экшена "Новокаин" с Джеком Куэйдом, который стал известен по сериалу "Пацаны".

В "Новокаине" рассказывается о Нейтане Кейне - скромном парне, который рожденный с редким генетическим заболеванием делающим его невосприимчивым к физической боли. Когда девушка его мечты оказывается в заложниках у грабителей банка, Нейтан решает спасти её самостоятельно.

Зрители заметили, что один из кадров фильма является прямой отсылкой на Max Payne:

Зрители считают, что Джек Куэйд действительно внешне очень схож с молодым Сэмом Лэйком, который подарил свою внешность Макс Пейну и был бы неплохим кандидатом на роль, если бы когда-нибудь решили сделать новую экранизацию игры. Предыдущая с Марком Уолбергом получилась довольно неудачной и была сильно раскритикована фанатами игры.