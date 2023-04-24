Джон Уик во вселенной Макса Пейна ©

Джон Уик - один из самых известных героев боевиков последнего десятилетия. Персонаж, которого играет Киану Ривз, бьет рекорды популярности в очередных киноприключениях. На волне этой славы в Fortnite Джон Уик получил свое изображение в виде скина. В последние месяцы было много разговоров о создании полноценной ААА-игры, посвященной его истории. Среди прочих об этом говорил и Джон Фелтхеймер - один из самых главных представителей киностудии Lions Gate Entertainment.

На этот раз ютубер решил познакомить Уика с миром другого известного персонажа - нью-йоркского полицейского Макса Пейна. Мы должны признать, что трейлер выглядит довольно неплохо. Геймплейные кадры длятся пять с половиной минут. Это модификация третьей части приключений Макса Пейна. В оригинале она была выпущена в 2012 году. Она оказалась весьма успешной, получив очень высокие отзывы как от отраслевых журналов и порталов, так и от обычных игроков.

Персонаж знаменитого голливудского актера был блестяще воссоздан в представленной модификации. Действие игры происходит в Бразилии, и именно там Уику придется столкнуться с противниками, которые стремятся уничтожить его любой ценой. Безусловно, подобная модификация является интересным освежением игры 11-летней давности.