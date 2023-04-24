Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Max Payne 3

Студия озвучивания и локализаций Mechanics VoiceOver объявила о сборе средств на русскую озвучку Max Payne 3, единственную обделённую полной локализацией часть серии.
По словам студии, "сам Макс, однозначно, наиболее сложная роль из тех, с которыми мы сталкивались. К подбору актёра на него мы подходили как никогда ответственно. В итоге были выбраны двое артистов"
Первую демку записал Максим Дахненко, наиболее известный по ролям Джона Уика и Уильяма Бласковица из последних Wolfenstein. В мае планируется запись Геннадия Новикова, который озвучивает Сонни Форелли в локализации Vice City от тех же Mechanics VoiceOver.
Студия планирует показать демо с игровым процессом и видео со студии с обоими актёрами. В целом на сегодняшний день записаны пробы на Макса и Рауля Пассоса, а также ряд второстепенных персонажей.
Всего на озвучку необходимо собрать 180 тыс. рублей.
Уже которую игру анонсируют (в последние месяца), собирают деньги, но пока ничего так и не выпустили. Да, когда-то что-то выходило, с задержкой в год два. Но чтобы сразу на 4 игры собирать бабло. Прям МММ.
Как правило, за много возьмёшься, ничего хорошего не сделаешь. Или ещё больше затормозить с ранее взятыми проектами. Эх. Софт Клаб, давайте лучше вы как-нибудь.
а через сколько времени после сбора средств по вашему мнению должна выходить озвучка? Абсолютно все сборы были завершены в этом году, причем прошло буквально по 2-3 месяца с последних. Выложены демки и ролики записей со студии. Или по-вашему за день это делается и озвучка должна выходить сразу в день завершения сборов?
на след день после сборов🤣🤣🤣🤣😎
Люди не имеют понятия, какие силы вкладываются в деятельность такого рода. Никого не слушайте, главное, что вы рано или поздно все завершаете, а говорят они я примерно знаю, про кого (на ЗОГе часто собирали средства и замораживали потом без возврата средств, сам так попал однажды на озвучку какой-то части WWE). Те, кто прошел игру 10 лет назад, подождут еще год-два без проблем. Донатят те, кто в курсе, а не те, кто кукарекает с высоко-кой ко-колокольни. Вдохновения вам и удачи.
через лет 10 услышим, кто доживет.
и будем смеяться из могилы ))
Блин очухались, она и с титрами неплохо игралась, вот ща игр новых которым озвучка нужна полно но нет давайте озвучивать то что только ленивый еще не прошел.
например?
например почти вся серия гта кроме вайс сити которую озвучили, а по факту ты либо убогий тролль, либо в играх не шаришь раз не знаешь сколько их не озвученных все еще есть.Даже первый Макс-Пэйн не просто озвучили а очень хорошо озвучили моё почтение и даже второй озвучили правда не так хорошо и если ты этого не знаешь то это пробитое дно дна.
Вау круто 👍
ну к 2043 году доберутся до рдр2, ну или на хотя бы до гта5
Ну, да. Вам-то бесплатно. Или хотите стать спонсором?)) Тогда хоть через годик-второй.
Воу!
Не поздновато ли делать озвучку 11 летней игре?
Та да ребята разогнались!!!
Неожиданно, странно, забавно, но окей.)
Есть ли шанс, что в ближайшем будущем кто-то возьмётся за озвучку Batman Arkham Knight? Единственная игра озвучку которой я реально очень жду.
Тогда сразу City и Asylum )
Зачем Азайлум озвучивать?
У Asylum есть отличнейшая озвучка, а вот City и Origins и правда было бы неплохо
А да ? Я просто не знал, спасибо)
Я не знал, что есть русская озвучка на нее )
Интересно будет услышать, как наезжают на Макса в баре италоамериканцы) Надеюсь эти, не чертовы цензурщики. В игре вроде есть хорошие шутки, которых испоганили в плоском субтитре. Как в той известной вырезке - "Там даже пьяные матросы ругаются как в светском рауте")
Единственную? А разве во второй части была русская озвучка? Я только помню первую с шикарной озвучкой, а вторая на инглише шпарила с титрами.
Мдаа, они че резиновые?! Ни один из анонсированных проектов из новинок еще не выпустили!
На-фи-га??
Пускай что нибудь новое переведут!Хоть может денег насобирают!А то 11ти летнюю игру вспомнили!!!Ребята там слишком разогнались по ходу!
Давно просил у них русскую озвучку,наконец то.
со времён выхода игры? лайк за преданность)
Этой игре прям очень не хватало озвучки... Ждем)