Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Max Payne 3 ©

Студия озвучивания и локализаций Mechanics VoiceOver объявила о сборе средств на русскую озвучку Max Payne 3, единственную обделённую полной локализацией часть серии.

По словам студии, "сам Макс, однозначно, наиболее сложная роль из тех, с которыми мы сталкивались. К подбору актёра на него мы подходили как никогда ответственно. В итоге были выбраны двое артистов"

Первую демку записал Максим Дахненко, наиболее известный по ролям Джона Уика и Уильяма Бласковица из последних Wolfenstein. В мае планируется запись Геннадия Новикова, который озвучивает Сонни Форелли в локализации Vice City от тех же Mechanics VoiceOver.

Студия планирует показать демо с игровым процессом и видео со студии с обоими актёрами. В целом на сегодняшний день записаны пробы на Макса и Рауля Пассоса, а также ряд второстепенных персонажей.

Всего на озвучку необходимо собрать 180 тыс. рублей.