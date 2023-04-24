Max Payne 3 15.05.2012
9 3 777 оценок

Mechanics VoiceOver анонсировала русскую озвучку Max Payne 3

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monk70
Новости

Студия озвучивания и локализаций Mechanics VoiceOver объявила о сборе средств на русскую озвучку Max Payne 3, единственную обделённую полной локализацией часть серии.

По словам студии, "сам Макс, однозначно, наиболее сложная роль из тех, с которыми мы сталкивались. К подбору актёра на него мы подходили как никогда ответственно. В итоге были выбраны двое артистов"

Первую демку записал Максим Дахненко, наиболее известный по ролям Джона Уика и Уильяма Бласковица из последних Wolfenstein. В мае планируется запись Геннадия Новикова, который озвучивает Сонни Форелли в локализации Vice City от тех же Mechanics VoiceOver.

Студия планирует показать демо с игровым процессом и видео со студии с обоими актёрами. В целом на сегодняшний день записаны пробы на Макса и Рауля Пассоса, а также ряд второстепенных персонажей.

Всего на озвучку необходимо собрать 180 тыс. рублей.

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Комментарии: 30
Ваш комментарий
ЮрийSport

Уже которую игру анонсируют (в последние месяца), собирают деньги, но пока ничего так и не выпустили. Да, когда-то что-то выходило, с задержкой в год два. Но чтобы сразу на 4 игры собирать бабло. Прям МММ.

Как правило, за много возьмёшься, ничего хорошего не сделаешь. Или ещё больше затормозить с ранее взятыми проектами. Эх. Софт Клаб, давайте лучше вы как-нибудь.

12
spider91

а через сколько времени после сбора средств по вашему мнению должна выходить озвучка? Абсолютно все сборы были завершены в этом году, причем прошло буквально по 2-3 месяца с последних. Выложены демки и ролики записей со студии. Или по-вашему за день это делается и озвучка должна выходить сразу в день завершения сборов?

0
MeduzaRUS spider91

на след день после сборов🤣🤣🤣🤣😎

0
Pogosso_ spider91

Люди не имеют понятия, какие силы вкладываются в деятельность такого рода. Никого не слушайте, главное, что вы рано или поздно все завершаете, а говорят они я примерно знаю, про кого (на ЗОГе часто собирали средства и замораживали потом без возврата средств, сам так попал однажды на озвучку какой-то части WWE). Те, кто прошел игру 10 лет назад, подождут еще год-два без проблем. Донатят те, кто в курсе, а не те, кто кукарекает с высоко-кой ко-колокольни. Вдохновения вам и удачи.

2
zjkjt

через лет 10 услышим, кто доживет.

10
Destroited

и будем смеяться из могилы ))

0
Destroited

Блин очухались, она и с титрами неплохо игралась, вот ща игр новых которым озвучка нужна полно но нет давайте озвучивать то что только ленивый еще не прошел.

2
MeduzaRUS

например?

-2
Destroited MeduzaRUS

например почти вся серия гта кроме вайс сити которую озвучили, а по факту ты либо убогий тролль, либо в играх не шаришь раз не знаешь сколько их не озвученных все еще есть.Даже первый Макс-Пэйн не просто озвучили а очень хорошо озвучили моё почтение и даже второй озвучили правда не так хорошо и если ты этого не знаешь то это пробитое дно дна.

1
Frost_47

Вау круто 👍

2
JohnTornton

ну к 2043 году доберутся до рдр2, ну или на хотя бы до гта5

1
Pogosso_

Ну, да. Вам-то бесплатно. Или хотите стать спонсором?)) Тогда хоть через годик-второй.

0
Andrew 45

Воу!

1
V3RB

Не поздновато ли делать озвучку 11 летней игре?

1
Дроникс

Та да ребята разогнались!!!

0
Batchankoff

Неожиданно, странно, забавно, но окей.)
Есть ли шанс, что в ближайшем будущем кто-то возьмётся за озвучку Batman Arkham Knight? Единственная игра озвучку которой я реально очень жду.

0
DEVIL_MC

Тогда сразу City и Asylum )

0
spaMER_ID DEVIL_MC

Зачем Азайлум озвучивать?

3
GameOver-inc DEVIL_MC

У Asylum есть отличнейшая озвучка, а вот City и Origins и правда было бы неплохо

0
DEVIL_MC GameOver-inc

А да ? Я просто не знал, спасибо)

0
DEVIL_MC spaMER_ID

Я не знал, что есть русская озвучка на нее )

0
xStriiim

Интересно будет услышать, как наезжают на Макса в баре италоамериканцы) Надеюсь эти, не чертовы цензурщики. В игре вроде есть хорошие шутки, которых испоганили в плоском субтитре. Как в той известной вырезке - "Там даже пьяные матросы ругаются как в светском рауте")

0
Rаyden
Max Payne 3, единственную обделённую полной локализацией часть серии

Единственную? А разве во второй части была русская озвучка? Я только помню первую с шикарной озвучкой, а вторая на инглише шпарила с титрами.

0
hamshut

Мдаа, они че резиновые?! Ни один из анонсированных проектов из новинок еще не выпустили!

0
Serpentrage

На-фи-га??

0
Дроникс

Пускай что нибудь новое переведут!Хоть может денег насобирают!А то 11ти летнюю игру вспомнили!!!Ребята там слишком разогнались по ходу!

0
InboxM

Давно просил у них русскую озвучку,наконец то.

-1
MeduzaRUS

со времён выхода игры? лайк за преданность)

0
The_Igromator

Этой игре прям очень не хватало озвучки... Ждем)

-2