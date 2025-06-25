Быстрый, скрытный, смертоносный: трейлер Mecha BREAK показал бойца-ниндзя - Stellaris

Новый трейлер динамичного шутера Mecha BREAK от студии Seasun Games продемонстрировал в действии одного из самых опасных бойцов грядущей игры — Stellaris, настоящего убийцу на поле боя.

Специализируясь на ближнем бою, Stellaris — настоящий кошмар для неповоротливых противников. Его главное оружие — Warblade, наносящий серию быстрых ударов и способный атаковать с воздуха, не давая врагам возможности парировать. В арсенале есть и Assault Warblade, совершающий три мощных энергетических удара с возможностью контратаки при удержании кнопки.

Stellaris может чередовать свои атаки, создавая зрелищные комбо, среди которых Rapid Slash, Spinning Slash и смертоносный Plunging Strike. А его Composite Tactical Claw позволяет не только схватить и замедлить врага, но и отшвырнуть его назад, нанеся дополнительный урон.

Особое внимание заслуживает невидимость через Optical Camouflage. Она не только скрывает бойца, но и отменяет эффекты оглушения, позволяя сбежать из сложной ситуации. Однако стоит нанести удар — и маскировка пропадает. К тому же, разведывательные дроны всё же могут его обнаружить.

Наконец, Stellaris оснащён дроновым мечом (Sword Drone), выпускающим снаряды, которые бьют даже через барьеры и укрытия.

Mecha BREAK выходит 1 июля на Xbox Series X/S и ПК — готовьтесь к сражениям в стиле меха-ниндзя.