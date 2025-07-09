Mecha Break - это только начало: разработчики строят новую вселенную мехов

Сетевой экшен Mecha Break от студии Amazing Seasun Games дебютировал весьма успешно, однако разработчики сразу дали понять: это не просто очередной проект о боевых мехах. По их словам, игра должна стать первым шагом в построении масштабной франшизы, которая охватит сразу несколько медиаформатов — от игр и аниме до романов и коллекционных моделей.
Генеральный директор Amazing Seasun Крис Квок в интервью Game Spark прямо заявил: Mecha Break задумывалась как трансмедийная интеллектуальная собственность, вдохновлённая культовыми сериями вроде Gundam и Macross. «Я хочу развивать Mecha Break различными способами. Мы уже работаем над анимационными проектами, книгами и даже физическими моделями мехов», — рассказал Квок.
Несмотря на то что игра вышла совсем недавно, она уже собрала впечатляющую аудиторию. В первые сутки после релиза Mecha Break показала отличные цифры по онлайну, а фанаты отмечают яркий визуальный стиль, динамичный геймплей и богатый дизайн боевых машин. Однако разработчики не скрывают, что проекту ещё предстоит пройти путь становления: как и любой live service-титул, он нуждается в регулярном обновлении, балансировке и свежем контенте.
По словам команды, они уже работают над улучшением геймплейных элементов и готовят новое внутриигровое событие. А пока в студии параллельно развивается вселенная Mecha Break — с прицелом на то, чтобы в будущем она вышла далеко за рамки одного шутера.
Учитывая богатую визуальную эстетику, харизматичных пилотов и летающих титанов, у этой франшизы действительно есть потенциал стать новой иконой жанра меха — если авторы смогут удержать планку и не растерять интерес аудитории.
ааа ща BattleTech паниковать начнет конкурент какой то выполз
BattleTech: Вселенная для Взрослых как в плане возраста, так и разума. Так и MechWarrior, у этой парочки как нет, так не предвидеться конкурентов.
А подобные как эта, обычная нишевая игра, у которой огромный замах на все аспекты. Но история показывала и не наказывала не раз, жаждущих "медку" поесть за раз везде.
Так Battletech и Меховой Воин - это одна вселенная.
Жду Мехового Воина 6.
Ну геймплей в игре классный , очень драйвовый и много тактики. хз можно вытянуть ли на одном геймплее и балансом в виде контр пика. ну и жопах и сиськах.
Пока я играю с кайфом. Прям что то новое и очень динамичное. Скорости боя запредельные. Но из за таких скоростей и сложности, аудитория конечно быстро отсеится. Уже есть ощущение как в файтингах, когда есть профи что всех нагинают, и новоички что на чиле, даже дешиться не научились и вечно в перегруз входят.
пните когда будет коллаб с евангелионом
В игре можно продовать свои образы, которые ты в редакторе сделал. На одном из первых мест по продаже аска.
хмм а это любопытно)) надобно глянуть намедни)
Красивые песни. Для подкрепления их серьезности в этой игре должна быть уже сейчас офигенная сюжетная кампания, в том числе и на одного человека. ...Она там есть?