Mecha Break - это только начало: разработчики строят новую вселенную мехов

Сетевой экшен Mecha Break от студии Amazing Seasun Games дебютировал весьма успешно, однако разработчики сразу дали понять: это не просто очередной проект о боевых мехах. По их словам, игра должна стать первым шагом в построении масштабной франшизы, которая охватит сразу несколько медиаформатов — от игр и аниме до романов и коллекционных моделей.

Генеральный директор Amazing Seasun Крис Квок в интервью Game Spark прямо заявил: Mecha Break задумывалась как трансмедийная интеллектуальная собственность, вдохновлённая культовыми сериями вроде Gundam и Macross. «Я хочу развивать Mecha Break различными способами. Мы уже работаем над анимационными проектами, книгами и даже физическими моделями мехов», — рассказал Квок.

Несмотря на то что игра вышла совсем недавно, она уже собрала впечатляющую аудиторию. В первые сутки после релиза Mecha Break показала отличные цифры по онлайну, а фанаты отмечают яркий визуальный стиль, динамичный геймплей и богатый дизайн боевых машин. Однако разработчики не скрывают, что проекту ещё предстоит пройти путь становления: как и любой live service-титул, он нуждается в регулярном обновлении, балансировке и свежем контенте.

По словам команды, они уже работают над улучшением геймплейных элементов и готовят новое внутриигровое событие. А пока в студии параллельно развивается вселенная Mecha Break — с прицелом на то, чтобы в будущем она вышла далеко за рамки одного шутера.

Учитывая богатую визуальную эстетику, харизматичных пилотов и летающих титанов, у этой франшизы действительно есть потенциал стать новой иконой жанра меха — если авторы смогут удержать планку и не растерять интерес аудитории.