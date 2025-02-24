Открытая бета Mecha BREAK привлекла 317 000 игроков в первый день

Свежий многопользовательский шутер Mecha BREAK стартовал с рекордными показателями — уже в первый день открытой беты в игре побывали более 317 000 одновременных игроков.

Игра предлагает динамичные сражения на гигантских мехах с наземным и воздушным боем, а также три уникальных режима, включая 3v3 Deathmatch, 6v6 Hero Shooter и PvPvE Extraction Shooter. Игроки могут выбрать меха под свой стиль игры: от штурмовиков до снайперов и разведчиков.

Сюжет переносит нас в постапокалиптическое будущее, где загадочный минерал Corite стал источником новой энергии, но вызвал глобальную катастрофу. В условиях хаоса игрокам предстоит пилотировать мехи BREAK Striker и решить судьбу человечества.

В марте разработчики Amazing Seasun Games проведут первый крупный турнир по игре в Китае, где лучшие команды сразятся за внушительный приз.

Открытая бета уже доступна бесплатно в Steam, так что любой желающий может испытать себя в битве мехов.