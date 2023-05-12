Стратегия Mechabellum успешно дебютировала в Steam, получив отличные отзывы ©

Вчера вечером состоялся дебют Mechabellum, стратегии с мехами от издателя Paradox. Игра вышла исключительно на ПК и доступна в раннем доступе Steam. Ее можно приобрести за 440 pублей. Это акционная цена, сниженная на 20% в честь релиза. 18 мая она будет повышена до 550.

Ожидается, что ранний доступ продлится около 12 месяцев, но может быть продлен в зависимости от отзывов игроков. Версия 1.0 будет использовать модель free-to-play с микроплатежами. Все, кто купит игру в раннем доступе, в качестве благодарности получат пакет виртуальных подарков, которые нельзя будет приобрести другим игрокам.

Игра представляет собой так называемый авто-батлер. В Mechabellum удовольствие заключается главным образом в создании армии, а затем в пассивном наблюдении за тем, как армии, состоящие из больших роботов, расправляются со своими врагами.

Mechabellum явно пришлась по вкусу геймерам. В Steam 92% рецензий хвалят игру. Пользователи Steam хвалят глубину геймплея и богатые стратегические возможности. Исполнение также получает хорошие отзывы, как в плане графики, так и в плане уровня технической доработки (для игры в раннем доступе).

Критика в основном касается слишком скромных возможностей развития, которые будут улучшены с расширением игры в раннем доступе.