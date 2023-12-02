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Medieval Dynasty 17.09.2020
8.2 576 оценок

В свежем трейлере Medieval Dynasty показали кооператив и новую карту

butcher69
Новости

7 декабря в Medieval Dynasty наконец-то появится игровой режим, который многие фанаты с нетерпением ждали с момента выхода игры в раннем доступе. По этому случаю разработчик Render Cube и издатель Toplitz Productions представили новый видеоролик.

Однако в обновлении появится не только возможность играть с друзьями. Вас также ждет совершенно новая карта, на которой вы сможете выпустить пар и вдохнуть новую жизнь в мир. Кроме того, теперь вы можете создать своего персонажа в редакторе перед началом игры.

Пока обновление будет доступно только в ПК-версии Medieval Dynasty через Steam.

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