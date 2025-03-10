Вышла демоверсия фанатского ремейка MediEvil 2 на Unreal Engine 5

Стефано Каньяни выпустил демоверсию фанатского ремейка MediEvil 2 на Unreal Engine 5. Эта демка даст вам представление о том, как может выглядеть современный ремейк этой классической приключенческой игры 2000 года на UE5.

Стефано Каньяни ранее выпустил фан-демоверсию Dino Crisis на Unreal Engine 5. В отличие от той демки, которая была доступна бесплатно, эта демка для MediEvil 2 платная. Чтобы получить к ней доступ, вам придется заплатить не менее 1 евро.

Хорошая новость в том, что Каньяни поделился тремя видео, которые могут дать вам представление о чем эта демка. В первом видео показаны некоторые игровые кадры, а во втором — первая внутриигровая катсцена. Затем, в третьем видео показана переосмысленная катсцена битвы с боссом Tyrannosaurus Wrecks.

В этой демоверсии вы будете сражаться с несколькими зомби. Вы сможете атаковать своих врагов, уклоняться и блокировать их атаки. Боевая система действительно упрощена. Так что не ждите никаких комбо или усовершенствований. Это просто фанатская демоверсия.

В любом случае, если вам нравятся такие демоверсии, вы можете получить ее по этой ссылке.