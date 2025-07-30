Хоррор The Medium от Bloober Team получит экранизацию

До того как получить известность благодаря ремейку Silent Hill 2, Bloober Team успела заявить о себе в жанре хоррор авторскими проектами, среди которых The Medium - амбициозная игра, где на экране одновременно присутствовали два мира. И хотя в настоящее время франшиза находится в состоянии некоторого забвения, она далека от смерти: The Medium получит официальную экранизацию.
Как сообщает The Hollywood Reporter, Гари Доберман приобрел права на экранизацию через свою продюсерскую компанию Coin Operated. Доберман известен своей работой в качестве сценариста над такими фильмами, как "Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла" и, совсем недавно, экранизацией "Дожить до рассвета", теперь он выступает в роли продюсера нового проекта.
Экранизация игр для кино часто требует баланса интересов, но в случае с The Medium у меня есть сильное чувство, что Гари - идеальный партнер для нас. Уже с первой нашей беседы я почувствовал, что наши взгляды полностью совпадают. И каждый последующий разговор лишь еще больше укреплял это чувство.
— Петр Бабьено, генеральный директор Bloober Team
Пока еще нет ни актерского состава, ни сценариста, ни даты выхода, но фильм The Medium обещает еще больше повысить интерес к адаптациям хоррор-игр.
Ну, если у этого Добермана так чешутся руки снять проходняк категории Б, то флаг ему в руки, нехай снимает, все равно это никто смотреть не будет.
Проблема в том, что это не хоррор. А так вообще, пусть экранизируют, если деньги девать некуда.
Игра была настолько в забвении потому что геймплейно это духота с 2 экранами. Сценарист Аннабель 2 конечно гарантия качества, можно не сомневаться. Глава Блюберов от радости штаны намочил что кто то согласился экранизировать этот проходняк.
Выйдет уж очень специфичное кино. Учитывая насколько специфичная была игра. У нас в РФ она тем более сегодня провалится. А вот в остальном мире особенно в странах т.н. варшавского договора кто знает, кто знает.