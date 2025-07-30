Хоррор The Medium от Bloober Team получит экранизацию

До того как получить известность благодаря ремейку Silent Hill 2, Bloober Team успела заявить о себе в жанре хоррор авторскими проектами, среди которых The Medium - амбициозная игра, где на экране одновременно присутствовали два мира. И хотя в настоящее время франшиза находится в состоянии некоторого забвения, она далека от смерти: The Medium получит официальную экранизацию.

Как сообщает The Hollywood Reporter, Гари Доберман приобрел права на экранизацию через свою продюсерскую компанию Coin Operated. Доберман известен своей работой в качестве сценариста над такими фильмами, как "Проклятие Аннабель 2: Зарождение зла" и, совсем недавно, экранизацией "Дожить до рассвета", теперь он выступает в роли продюсера нового проекта.

Экранизация игр для кино часто требует баланса интересов, но в случае с The Medium у меня есть сильное чувство, что Гари - идеальный партнер для нас. Уже с первой нашей беседы я почувствовал, что наши взгляды полностью совпадают. И каждый последующий разговор лишь еще больше укреплял это чувство.

— Петр Бабьено, генеральный директор Bloober Team

Пока еще нет ни актерского состава, ни сценариста, ни даты выхода, но фильм The Medium обещает еще больше повысить интерес к адаптациям хоррор-игр.