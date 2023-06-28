Бесплатные выходные в Meet Your Maker стали доступны вместе с масштабным обновлением Sector 1: Dreadshore ©

Компания Behaviour Interactive рада объявить о бесплатном пробном периоде игры Meet Your Maker, который стартовал в честь выхода долгожданного обновления Sector 1: Dreadshore. Все желающие смогут бесплатно загрузить и играть в игру до 3 июля. В рамках пробного периода игроки получат полный доступ к базовой игре и новому контенту из Sector 1: Dreadshore, а достижения и прогресс сохранятся, если позже приобрести игру на том же аккаунте. Больше подробностей обо всех нововведениях можно узнать из предыдущей новости.

Кроме того, для тех, кто захочет продолжить игровое приключение, Behaviour Interactive предлагает скидки до 35% на игру и дополнительный контент на всех платформах. Игроки на PlayStation могут воспользоваться скидками до 5 июля, а на Steam и Xbox - до 13 июля. Meet Your Maker доступна на ПК.