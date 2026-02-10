MENACE становится умнее: второй патч перерабатывает ИИ, баланс и подкрепления

Разработчики MENACE выпустили патч № 2 (версия v0.6.5+16107), который сосредоточен на срочных исправлениях, балансировке и экспериментальных изменениях искусственного интеллекта. Главное нововведение — тестовое исправление ИИ, позволяющее вражеским юнитам корректнее реагировать на скрытые отряды игрока. Авторы просят сообщество сообщать, если проблема с поведением противников сохранится.

Обновление серьёзно затрагивает баланс. Для всех миссий и типов врагов переработаны списки подкреплений, а тяжёлый танк временно исключён из таблиц добычи. Миниганы были полностью пересмотрены: убрана механика накопления неточности, скорректированы параметры урона и визуальные эффекты. Зато пусковые установки ПТРК получили ощутимый бафф и теперь способны эффективно поражать крупные цели, включая бластербагов. Разработчики также начали поэтапную перебалансировку оборонительных миссий, начиная с задания по защите ремонтного депо.

Патч включает множество исправлений: устранено преждевременное появление ветеранов-пиратов, скорректированы дополнительные цели в закрытых локациях, исправлены ошибки сохранений в режиме «Железный человек» и некорректная загрузка быстрых сейвов. Кроме того, противотанковые гранаты теперь наносят урон пехоте и насекомым, хоть и остаются неточными.

Разработчики напомнили об известных проблемах, включая сложности с воспроизведением видео на Linux и ложные срабатывания антивирусов. Команда продолжает активную работу над проектом и в ближайшее время обещает опубликовать дорожную карту раннего доступа, призывая игроков делиться отзывами в Steam.