Разработчики MENACE рассказывают об оружии своей пошаговой тактики

Отрядное оружие и специальное оружие

В "MENACE" есть два принципиально разных типа оружия: “отрядное оружие” и "специальное оружие".

Боеприпасы

Конечно, боеприпасы играют неотъемлемую роль в любом симуляторе современного боя. Учитывая уровень абстракции и масштаб действий в MENACE, невозможно подсчитать количество пуль во всех отдельных солдатах в игре.

Вот почему мы решили использовать гибридный подход. У оружия отряда будет неограниченный боезапас, в то время как у специального оружия - ограниченный. То же самое касается транспортных средств, где у транспортного средства может быть MG с неограниченным количеством патронов и ракетная установка всего на два выстрела.

Таким образом, мы гарантируем, что ни одно подразделение никогда не станет бесполезным (когда полностью закончатся боеприпасы), в то же время делая управление боеприпасами важной частью вашей стратегии.

Конечно, боеприпасы можно пополнять различными способами в середине боя, или же их количество можно увеличить с помощью определенных аксессуаров.

Навыки владения оружием

Все виды оружия используются с помощью "навыков”, которые они предоставляют юниту, владеющему ими. Большинство навыков владения оружием представляют собой прямые “атаки", но в них также может быть какая-то польза.

Как правило, у оружия отделения, как правило, есть только один навык, в то время как у специального оружия может быть несколько. Примером может служить миномет, который может стрелять взрывчаткой или дымовыми шашками.

При использовании навыка “атака” каждый отдельный элемент в подразделении, оснащенном соответствующим оружием, произведет определенное количество выстрелов по цели в соответствии со скорострельностью оружия.

Следовательно, более крупный отряд произведет намного больше выстрелов из своего отрядного оружия, чем небольшой отряд или отряд, который уже понес потери.

С другой стороны, эффективность специального оружия отряда остается практически неизменной, даже когда отряд меньше.

Характеристики оружия

Торговая ценность: Как и все предметы, оружие можно обменять на черном рынке. Ценность оружия в основном зависит от его редкости.

Дальность: Это максимальная дальность стрельбы из этого оружия, но имейте в виду, что некоторые атаки могут наноситься на соседние плитки или подавлять их, эффективно увеличивая дальность их действия.

Урон в очках поражения: базовое количество урона, наносимого одним выстрелом из этого оружия, если оно не остановлено броней или не модифицировано другими способами.

Урон от брони: количество урона, наносимого броней при остановке одного выстрела из этого оружия.

Бронепробиваемость: это значение сравнивается со значением брони цели для расчета вероятности пробития. Значение пробития, равное или превышающее значение брони, всегда будет пробивать.

Подавление: Когда выстрел попадает в целевую единицу, это количество подавления, которое будет применено за один выстрел. Уменьшенное количество будет применяться за выстрелы, которые промахиваются мимо объекта, но попадают в его плитку, и еще большее уменьшенное количество будет применяться при попадании в соседнюю плитку.

Попадание элементами: максимальное количество элементов в целевом отряде, которое может быть убито одним выстрелом из этого оружия. Эта характеристика важна для предотвращения однократных атак с высоким уроном, убивающих несколько элементов за один выстрел.

Скорострельность: количество выстрелов, производимых оружием за одну атаку (использование навыка). Каждый выстрел рассчитывается индивидуально. Если это отрядное оружие, то каждый элемент отряда, оснащенный этим оружием, произведет указанное количество выстрелов.

Броски

Броски - неотъемлемая часть того, как работает оружие в условиях УГРОЗЫ.

Как и в реальности, выстрелы на большие расстояния будут попадать сложнее, и кинетическая энергия будет теряться по пути к цели. Вот почему у нас есть множество переменных, на которые влияют отклонения. Прежде всего, точность имеет тенденцию снижаться с увеличением расстояния.

Поскольку все виды оружия производятся для выполнения разных функций, это может сильно различаться в зависимости от конкретного вида оружия. Например, пистолет-пулемет будет намного менее точным на больших расстояниях, чем снайперская винтовка. В то же время снайперская винтовка будет иметь пониженную точность в ситуациях ближнего боя.

Для каждого вида оружия существует то, что мы называем “идеальной дальностью стрельбы”, отражающей его назначение на поле боя.

Во-вторых, кинетическое оружие теряет силу на расстоянии. Это влияет на урон, повреждение брони и пробиваемость брони. Вот почему расстояние от врага само по себе защищает ваши отряды и повышает эффективность вашей брони.

Конечно, из этого правила есть исключения, поскольку оружие работает по-разному. Ракетная установка, например, не будет наносить меньшего урона на расстоянии, потому что ее основным источником урона является взрывающаяся боеголовка, а не кинетическая энергия.