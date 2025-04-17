Научно-фантастический шутер Metal Eden переехал на лето

Выход научно-фантастического шутера от первого лица Metal Eden был запланирован на 6 мая, однако, команда разработчиков объявила о задержке релиза, а также раскрыла новый период, в который мы сможем в него играть: лето 2025 года. К сожалению, точной даты нет.
Мы решили перенести релиз Metal Eden на лето 2025 года. Изучив отзывы, полученные от демоверсии, мы четко определили некоторые области, в которых мы можем улучшить игру. Мы потратим немного больше времени на то, чтобы отполировать игру и убедиться, что она обеспечивает тот опыт, к которому мы стремимся. Ваш вклад был важной частью этого процесса, и мы благодарны за него. Мы сообщим новую дату, как только сможем, и уверены, что ожидание того стоит.
Metal Eden — это скоростной шутер от первого лица от создателей Ruiner. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X / S и PlayStation 5.
не переехал на лето а как обычно в последнее время у разработчиков включил заднюю и отъехал на более поздний срок и пока остановился на лете.
всё равно онлайна не будет в игре,она не нужна
Ну демка работала ужасно, чтоб 60 кадров получить, нужно снижать настройки люто, хотя с UE5 это неудивительно.
Было чувство что разрабы никогда не играли в шутеры на мышке, ибо я не знаю кем надо быть чтоб ускорение мыши было включенно по умолчанию, и при этом не было настройки для её отключения в самой игре. Вроде как в конфиге можно было команду прописать и становилось норм.
Про оптимизацию тоже хотелось бы сказать, но это уе5, а значит уже дефолт - мыльная параша.