Научно-фантастический шутер Metal Eden переехал на лето

Выход научно-фантастического шутера от первого лица Metal Eden был запланирован на 6 мая, однако, команда разработчиков объявила о задержке релиза, а также раскрыла новый период, в который мы сможем в него играть: лето 2025 года. К сожалению, точной даты нет.

Мы решили перенести релиз Metal Eden на лето 2025 года. Изучив отзывы, полученные от демоверсии, мы четко определили некоторые области, в которых мы можем улучшить игру. Мы потратим немного больше времени на то, чтобы отполировать игру и убедиться, что она обеспечивает тот опыт, к которому мы стремимся. Ваш вклад был важной частью этого процесса, и мы благодарны за него. Мы сообщим новую дату, как только сможем, и уверены, что ожидание того стоит.

Metal Eden — это скоростной шутер от первого лица от создателей Ruiner. Игра выйдет на ПК, Xbox Series X / S и PlayStation 5.