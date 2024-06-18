Студия FreedomHellVOICE анонсировала создание русской озвучки для Metal Gear Solid

Студия FreedomHellVOICE, озвучившая на русский язык такие игры как Halo:CE, Halo: Reach, Halo 3 ODST и оригинальную Resident Evil 4, объявила о работе над созданием дубляжа для игры Metal Gear Solid.
FreedomHellVOICE опубликовала 12-минутные примеры озвучки, которая ожидает пользователей в игре. Так же студия поделилась текущим состоянием озвучки:
- Отакон - озвучен;
- Снейк - озвучен;
- Наоми - озвучена;
- Снайпер Вульф - озвучена;
- Рой Кэмбел - озвучен;
- Ликвид и Оцелот 90%;
- Враги NPC - 100%;
- Мэрил - 90%;
Любой желающий может поддержать создание дубляжа: по словам FreedomHellVOICE вся оплата пойдет на работу актеров. Для успешного скорейшего завершения озвучки необходимо собрать 40 тысяч рублей.
Слегка переигрывают но в целом норм
Круто.
я покупал с озвучкой профессиональными актёрами в лихих нулевых
Лучшеб Гирсов 4-5 озвучили и Борду 3.
Лучшеб Гта4-5 озвучили и БГ 3.
Ты себе не представляешь масштаб подобной работы в таких проектах, что это очень дорого и долго.
У других студий за деньги можно заказать
Объем работы большой сомневаюсь что какая нибудь студия потянет
Это был рофл