Студия FreedomHellVOICE анонсировала создание русской озвучки для Metal Gear Solid

Студия FreedomHellVOICE, озвучившая на русский язык такие игры как Halo:CE, Halo: Reach, Halo 3 ODST и оригинальную Resident Evil 4, объявила о работе над созданием дубляжа для игры Metal Gear Solid.

FreedomHellVOICE опубликовала 12-минутные примеры озвучки, которая ожидает пользователей в игре. Так же студия поделилась текущим состоянием озвучки:

Отакон - озвучен;

Снейк - озвучен;

Наоми - озвучена;

Снайпер Вульф - озвучена;

Рой Кэмбел - озвучен;

Ликвид и Оцелот 90%;

Враги NPC - 100%;

Мэрил - 90%;

Любой желающий может поддержать создание дубляжа: по словам FreedomHellVOICE вся оплата пойдет на работу актеров. Для успешного скорейшего завершения озвучки необходимо собрать 40 тысяч рублей.