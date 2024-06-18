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Metal Gear Solid 04.03.2000
Экшен, Стелс, Тактика, От третьего лица, Научная фантастика
9 505 оценок

Студия FreedomHellVOICE анонсировала создание русской озвучки для Metal Gear Solid

AceTheKing
Новости

Студия FreedomHellVOICE, озвучившая на русский язык такие игры как Halo:CE, Halo: Reach, Halo 3 ODST и оригинальную Resident Evil 4, объявила о работе над созданием дубляжа для игры Metal Gear Solid.

FreedomHellVOICE опубликовала 12-минутные примеры озвучки, которая ожидает пользователей в игре. Так же студия поделилась текущим состоянием озвучки:

  • Отакон - озвучен;
  • Снейк - озвучен;
  • Наоми - озвучена;
  • Снайпер Вульф - озвучена;
  • Рой Кэмбел - озвучен;
  • Ликвид и Оцелот 90%;
  • Враги NPC - 100%;
  • Мэрил - 90%;

Любой желающий может поддержать создание дубляжа: по словам FreedomHellVOICE вся оплата пойдет на работу актеров. Для успешного скорейшего завершения озвучки необходимо собрать 40 тысяч рублей.

11
9
Комментарии: 9
Ваш комментарий
A E

Слегка переигрывают но в целом норм

1
Спектр Зис

Круто.

1
sergeu78

я покупал с озвучкой профессиональными актёрами в лихих нулевых

1
tvorog8088

Лучшеб Гирсов 4-5 озвучили и Борду 3.

-1
VaZZers

Лучшеб Гта4-5 озвучили и БГ 3.

1
6363 VaZZers

Ты себе не представляешь масштаб подобной работы в таких проектах, что это очень дорого и долго.

1
Ely Maze

У других студий за деньги можно заказать

0
Ely Maze VaZZers

Объем работы большой сомневаюсь что какая нибудь студия потянет

0
VaZZers 6363

Это был рофл

0