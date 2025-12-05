Временные петли и космические головоломки: состоялся анонс Rivage

Издатель Raw Fury и разработчик Exnilo Studio представили Rivage — новую головоломку с уникальной механикой временной петли. Анонс игры состоялся на PC Gaming Show: Most Wanted, где трейлер показал Миранду, учёную из XXV века, оказавшуюся на борту заброшенной космической станции A.R.E.S. во время изучения недавно открытой планеты VESTA.

Станция должна была стать базой для оценки возможности колонизации планеты, но мощное магнитное поле исказило пространство и время, и Миранде предстоит разгадывать эту загадку. Игрокам придётся решать разнообразные тактильные и научно-фантастические головоломки: искать ключ-карты, вращать межзвёздные карты, перемещать комнаты и манипулировать объектами, напоминающими кубик Рубика. Для успеха понадобится логика, внимание к деталям и даже базовые знания астрофизики.

Rivage чередует интерактивное исследование и изучение записей коллег Миранды, которые таинственно исчезли. Журналы дают больше информации о событиях на станции и о жизни в XXV веке, создавая глубокую сюжетную линию, где каждая разгаданная загадка раскрывает новые слои истории.

Интерьеры станции выполнены с высокой детализацией, что делает процесс решения головоломок ещё более увлекательным. Сложность заданий будет постепенно возрастать, и возможно, игра станет особенно интересной в кооперативном режиме, когда игроки смогут объединить усилия для решения самых запутанных головоломок.

Rivage запланирована к выходу в 2026 году и уже доступна для добавления в список желаемого на Steam. Эта игра обещает стать новым эталоном научно-фантастических головоломок, где временные петли и интерактивные загадки создают незабываемое приключение.