Ритм-шутер Metal: Hellsinger получил бесплатное дополнение с новой музыкой

Частичка олдскульного ретро-шутера теперь присутствует в Metal: Hellsinger. Ритм-шутер от разработчиков из студии The Outsiders обзавелся новым дополнением, которое распространяется бесплатно и принесет в игру дополнительные композиции. Теперь сражаться с ордой демонов можно под саундтрек шутера Dusk.
Дополнение Hellsinger x DUSK вышло на ПК еще в прошлом году, а сегодня добралось до остальных платформ. Оно добавляет в игру девять музыкальных треков из Dusk. Полный список новых треков выглядит следующим образом:
- Departure
- Hand Cannon
- Burn In Hell
- Murder Machine Inc.
- Endless
- Mind Control
- Sacrifice
- Erebus
- Bleeding Out
Дополнение с новыми песнями для Metal: Hellsinger доступно на всех платформах, а вместе с этим разработчики порадовали скидками сразу на обе игры.
адский трешак, painkiller выглядит в миллион раз интереснее а тут попытались скопипастить и типа митол добавили но скопипастить воощемта не получилось да и митол не оч