на главную
об игре
Metal: Hellsinger 15.09.2022
Экшен, Шутер, От первого лица, Музыка
7.6 203 оценки

Ритм-шутер Metal: Hellsinger получил бесплатное дополнение с новой музыкой

Gutsz
Новости

Частичка олдскульного ретро-шутера теперь присутствует в Metal: Hellsinger. Ритм-шутер от разработчиков из студии The Outsiders обзавелся новым дополнением, которое распространяется бесплатно и принесет в игру дополнительные композиции. Теперь сражаться с ордой демонов можно под саундтрек шутера Dusk.

Дополнение Hellsinger x DUSK вышло на ПК еще в прошлом году, а сегодня добралось до остальных платформ. Оно добавляет в игру девять музыкальных треков из Dusk. Полный список новых треков выглядит следующим образом:

  • Departure
  • Hand Cannon
  • Burn In Hell
  • Murder Machine Inc.
  • Endless
  • Mind Control
  • Sacrifice
  • Erebus
  • Bleeding Out

Дополнение с новыми песнями для Metal: Hellsinger доступно на всех платформах, а вместе с этим разработчики порадовали скидками сразу на обе игры.

2
1
Комментарии: 1
Ваш комментарий
Wolfenstein

адский трешак, painkiller выглядит в миллион раз интереснее а тут попытались скопипастить и типа митол добавили но скопипастить воощемта не получилось да и митол не оч

-3