Тактическая игра Metal Slug Tactics выйдет 5 ноября

Стратегическая игра Metal Slug Tactics выйдет 5 ноября на PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch и PC через Steam. Издатель Dotemu и разработчик Leikir Studio готовят возвращение культовой серии Metal Slug, но в новом тактическом формате с элементами роглайка.

Metal Slug Tactics привносит динамику и ностальгию аркадного экшена в жанр тактических ролевых игр. Игрокам предстоит собрать отряд, использовать специальные атаки и стратегически планировать ходы, чтобы победить врагов. Каждая победа увеличивает опыт команды, открывая новое оружие и бонусы для дальнейших сражений.

Игра предлагает кампанию с вручную созданными картами и множеством сложных миссий. Особенность Metal Slug Tactics — возможность выбирать оружие и моды, что позволит экспериментировать с комбинациями, чтобы добиться наибольшей эффективности на поле боя. Для совместных атак используется механика «SYNC», которая наносит массивный урон противникам.

Сюжет игры сосредоточен на борьбе с генералом Морденом, который планирует переворот с помощью армии, собранной за годы в укрытии. Отряду «Сапсан» предстоит остановить его до того, как мир погрузится в хаос.