Продажи Metaphor: ReFantazio превысили 2 миллиона копий

Sega опубликовала свежие данные по продажам Metaphor: ReFantazio — амбициозной JRPG от студии Atlus, вышедшей в октябре 2024 года. По состоянию на 31 марта 2025-го цифровые продажи игры на всех платформах превысили 2 миллиона копий.

Metaphor: ReFantazio с самого старта привлекла внимание критиков и игроков. Игра была номинирована на звание «Игры года» на The Game Awards и стала одной из самых обсуждаемых новинок 2024-го. Уже в первые часы после релиза проект преодолел планку в миллион проданных копий. А за следующие полгода количество увеличилось вдвое — впечатляющий результат для новой интеллектуальной собственности.

Хотя два миллиона может показаться скромным тиражом по меркам блокбастеров, стоит учитывать жанровую нишевость JRPG, скромный по сравнению с ААА-проектами бюджет и целевую аудиторию. Sega ранее заявляла, что продажи Metaphor соответствуют ожиданиям, а Atlus назвала одним из самых успешных приобретений компании.

Вопрос о будущем проекта пока открыт. Пока неизвестно, планируется ли выпуск DLC, спин-оффов или полноценного продолжения. Однако учитывая и высокие оценки, и уверенные продажи, у Metaphor: ReFantazio есть все шансы стать основой для новой долгосрочной франшизы. Тем временем геймдиректор Кацура Хасино уже трудится над следующим проектом — подробности пока держатся в секрете.