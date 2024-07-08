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Metro Awakening 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
6.4 41 оценка

Metro Awakening всё же получит перевод на русский язык

Gutsz
Новости

Знаменитая серия постапокалиптических шутеров Metro 2033 в этом году расширится спин-оффом для виртуальной реальности. Проект под названием Metro Awakening разрабатывается опытной командой из студии Vertigo Games, которая не забыла про русскоязычных игроков. Для VR-шутера официально подтверждена локализация на русский язык.

Информация о переводе Metro Awakening на русский язык появилась на обновлённой странице игры в цифровом магазине Steam. В последние недели авторы шутера активно обновляют официальную страницу, добавляя новую информацию, скриншоты и данные о локализации. Теперь стало известно, что игра получит полный текстовый перевод на русский язык, но, к сожалению, без дубляжа. Озвучка в шутере будет только на английском языке.

Такая активность разработчиков может намекать на то, что в скором времени готовится новая демонстрация игры. Учитывая, что у Metro Awakening нет точной даты релиза, её могут назвать уже на Gamescom 2024 в августе.

9
8
Комментарии: 8
Ваш комментарий
Oscilograf

На странице игры указано "Только VR". Ради одной игры гарнитуру брать - ну такое себе.

4
warp 37

Ради двух. Half-Life: Alyx же.

2
CAN I HABE PIZZA PLS

Херню как ты писать - такое себе. VR игр полно, среди них очень много отличных проектов. Но ты продолжай жить в 2015-м

-7
Vinzed

Смотря какую гарнитуру брать -

если квест, то ради резик 4 (оригинал), ассасин нексус, хитман, бэтмэн + все пквр игры

псвр ради резиков 4,8, чужой, метро, синапс, гт7 с рулем забавная, хорайзон на разок полазить

пквр ради халф лайф алекс, и некоторых прочих игр, которые уже назвал

и почти сотню других крутых игр, о которых могут посоветовать только те, кто реально пользуется шлемом, а не кричит что халф лайф алекс единственный шедевр

1
Oscilograf CAN I HABE PIZZA PLS

А вот эти "отличные проекты для VR" они сейчас тут, с тобой, в одной комнате? Ты слышишь как они с тобой разговаривают?

0
Oscilograf Vinzed

Я одно время думал закупится, потестил разные шлемы, но как-то ничего особо не зацепило.

0
Exies27

Лучше бы полноценную новую часть выпустили, чем это...

1