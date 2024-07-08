Metro Awakening всё же получит перевод на русский язык

Знаменитая серия постапокалиптических шутеров Metro 2033 в этом году расширится спин-оффом для виртуальной реальности. Проект под названием Metro Awakening разрабатывается опытной командой из студии Vertigo Games, которая не забыла про русскоязычных игроков. Для VR-шутера официально подтверждена локализация на русский язык.
Информация о переводе Metro Awakening на русский язык появилась на обновлённой странице игры в цифровом магазине Steam. В последние недели авторы шутера активно обновляют официальную страницу, добавляя новую информацию, скриншоты и данные о локализации. Теперь стало известно, что игра получит полный текстовый перевод на русский язык, но, к сожалению, без дубляжа. Озвучка в шутере будет только на английском языке.
Такая активность разработчиков может намекать на то, что в скором времени готовится новая демонстрация игры. Учитывая, что у Metro Awakening нет точной даты релиза, её могут назвать уже на Gamescom 2024 в августе.
На странице игры указано "Только VR". Ради одной игры гарнитуру брать - ну такое себе.
Ради двух. Half-Life: Alyx же.
Херню как ты писать - такое себе. VR игр полно, среди них очень много отличных проектов. Но ты продолжай жить в 2015-м
Смотря какую гарнитуру брать -
если квест, то ради резик 4 (оригинал), ассасин нексус, хитман, бэтмэн + все пквр игры
псвр ради резиков 4,8, чужой, метро, синапс, гт7 с рулем забавная, хорайзон на разок полазить
пквр ради халф лайф алекс, и некоторых прочих игр, которые уже назвал
и почти сотню других крутых игр, о которых могут посоветовать только те, кто реально пользуется шлемом, а не кричит что халф лайф алекс единственный шедевр
А вот эти "отличные проекты для VR" они сейчас тут, с тобой, в одной комнате? Ты слышишь как они с тобой разговаривают?
Я одно время думал закупится, потестил разные шлемы, но как-то ничего особо не зацепило.
Лучше бы полноценную новую часть выпустили, чем это...