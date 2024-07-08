Metro Awakening всё же получит перевод на русский язык

VR-шутер от авторов Arizona Sunshine и After the Fall.

Действие игры разворачивается в постапокалиптической Москве в 2028 году. После ядерной войны немногие выжившие ютятся в заброшенном метро, последнем убежище человечества. Некогда процветающий подземный город теперь напоминает лабиринт смерти, где скитаются одичавшие люди, мутанты и неведомые существа, выползшие из катакомб.

Игроку предстоит окунуться в атмосферу борьбы за выживание взяв под своё управление врача Сердара, чья жена тяжело больна. В надежде достать для неё жизненно необходимые лекарства, он отправляется в опасную вылазку на поверхность. Однако проникнуть за пределы убежища не так-то просто: Сердара подстерегают опасности в виде бандитов, радиации, мутировавших тварей и аномалий.

Metro Awakening совмещает в себе элементы исследования полуразрушенного метро, стелса, поиска ресурсов и предметов, а также динамичный боевой экшен с использованием различного оружия, когда не удаётся избежать схватки. При этом запас патронов и фильтров для противогаза ограничен, да и фонарик часто гаснет в самый неподходящий момент, усиливая атмосферу постоянной опасности.