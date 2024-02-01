Показан трейлер VR игры во вселенной Metro

Недавно появились слухи о новом проекте во вселенной Metro. Сегодня, в рамках State of Play они подтвердились — показан первый трейлер Metro Awakening.
Первое, что, возможно, разочарует фанатов, это главный герой, а точнее героиня. Каноничного молчаливого Артема заменили на девушку. Игра, на данный момент, анонсирована как эксклюзив для PlayStation VR2. Жанровую принадлежность по трейлеру определить сложно, но будем надеяться на нечто похожее на Half Life: Alyx.
Точной даты релиза нет, но игра должна увидеть свет в 2024 году.
Жаль что решили VR версию сделать 😏
Так классно же. Тем более это не основная студия делает, так что это не помешает выходу полноценного продолжения
метро с англ озвучкой смешно
Ведьмак с русской озвучкой смешно.
почему?
Аналогично, а почему в Метро английская смешно?
ну это Москва как бы там все пропитано Русской атмосферой.
Ну в фоллыче 3 тоже всё пропитано американской атмосферой, но его озвучили на русский и это по твоему тоже должно быть смешно?))
не люблю эту дрочильню VR как то пробовал башка начинает болеть ну нафиг
Я как то четыре часа играл всё хорошо было
Типичная история. Некоторым нельзя с ходу в динамичный виар вваливаться, вестибулярка сразу отторжение вызывает. Надо было постепенно адаптироваться.
нет, игра выйдет для всех платформ, даже нативно на квесты
Шляпа короче.
Видно что хотят успех HL Alyx повторить. Но пахнет заранее провалом.
С чего бы? Делает опытная виар студия.
Ахаха VR. До свидания, короч.
Трейлер понравился, главное чтобы игра имела содержание и душу, это будет зависеть от Глуховского
Надеюсь сделают мод для клавиатуры с мышью и без поддержки этих мажорских шлемов, как ранее сделали для Half-Life: Alyx.
Озвучка, конечно, ха-ха-ха: СТЭРРИН ТУ ДЕ ФЛЭЙМ! ФИНК ОФ ЗИЗ ФАЙЯ ЭЗ А БИКОН... Озвучено профессиональными программистами.
Не тут от метро, только оружка по сути и больше не чего.
Ну чтож, жду noVR мод.
А вот это неждан так неждан. Ради новой Метро и Глуховского можно и VR'рку от сони взять.
Зачем брать бесполезный шлем от сони, если игра и на пк будет?