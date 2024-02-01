на главную
об игре
Metro Awakening 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
10 1 оценка

Показан трейлер VR игры во вселенной Metro

GRAF_RAGE
Новости

Недавно появились слухи о новом проекте во вселенной Metro. Сегодня, в рамках State of Play они подтвердились — показан первый трейлер Metro Awakening.

Первое, что, возможно, разочарует фанатов, это главный герой, а точнее героиня. Каноничного молчаливого Артема заменили на девушку. Игра, на данный момент, анонсирована как эксклюзив для PlayStation VR2. Жанровую принадлежность по трейлеру определить сложно, но будем надеяться на нечто похожее на Half Life: Alyx.

Точной даты релиза нет, но игра должна увидеть свет в 2024 году.

-14
28
Комментарии: 28
Ваш комментарий
A.L.E.K.S.E.Y-9292ASD

Жаль что решили VR версию сделать 😏

20
кум кумич

Так классно же. Тем более это не основная студия делает, так что это не помешает выходу полноценного продолжения

-3
serg pc

метро с англ озвучкой смешно

3
WittyOrvilleton

Ведьмак с русской озвучкой смешно.

-8
serg pc WittyOrvilleton

почему?

-2
WittyOrvilleton serg pc

Аналогично, а почему в Метро английская смешно?

-7
serg pc WittyOrvilleton

ну это Москва как бы там все пропитано Русской атмосферой.

3
WittyOrvilleton serg pc

Ну в фоллыче 3 тоже всё пропитано американской атмосферой, но его озвучили на русский и это по твоему тоже должно быть смешно?))

-6
ALEX-220

не люблю эту дрочильню VR как то пробовал башка начинает болеть ну нафиг

3
Никита Дроздоvv

Я как то четыре часа играл всё хорошо было

2
кум кумич

Типичная история. Некоторым нельзя с ходу в динамичный виар вваливаться, вестибулярка сразу отторжение вызывает. Надо было постепенно адаптироваться.

3
erkins007

нет, игра выйдет для всех платформ, даже нативно на квесты

3
Vetrjak

Шляпа короче.

2
T r u m a n

Видно что хотят успех HL Alyx повторить. Но пахнет заранее провалом.

0
кум кумич

С чего бы? Делает опытная виар студия.

1
Kaburagi

Ахаха VR. До свидания, короч.

0
vstorspb

Трейлер понравился, главное чтобы игра имела содержание и душу, это будет зависеть от Глуховского

0
Ashley_Star

Надеюсь сделают мод для клавиатуры с мышью и без поддержки этих мажорских шлемов, как ранее сделали для Half-Life: Alyx.

0
Wing42

Озвучка, конечно, ха-ха-ха: СТЭРРИН ТУ ДЕ ФЛЭЙМ! ФИНК ОФ ЗИЗ ФАЙЯ ЭЗ А БИКОН... Озвучено профессиональными программистами.

0
SharpAelinor

Не тут от метро, только оружка по сути и больше не чего.

0
Scorpion_GamePlay

Ну чтож, жду noVR мод.

0
WittyOrvilleton

А вот это неждан так неждан. Ради новой Метро и Глуховского можно и VR'рку от сони взять.

-14
кум кумич

Зачем брать бесполезный шлем от сони, если игра и на пк будет?

4