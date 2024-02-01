Показан трейлер VR игры во вселенной Metro

Недавно появились слухи о новом проекте во вселенной Metro. Сегодня, в рамках State of Play они подтвердились — показан первый трейлер Metro Awakening.

Первое, что, возможно, разочарует фанатов, это главный герой, а точнее героиня. Каноничного молчаливого Артема заменили на девушку. Игра, на данный момент, анонсирована как эксклюзив для PlayStation VR2. Жанровую принадлежность по трейлеру определить сложно, но будем надеяться на нечто похожее на Half Life: Alyx.

Точной даты релиза нет, но игра должна увидеть свет в 2024 году.