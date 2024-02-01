В Steam появилась страница VR-шутера Metro Awakening

Deep Silver и Vertigo Games анонсировали новую VR-игру Metro - Metro Awakening. Metro Awakening - это сюжетное приключение от первого лица, созданное исключительно для VR. И да, Deep Silver подтвердила, что она появится в Meta Quest 2+3 и Steam VR в 2024 году. Это не будет эксклюзивом для PS5 VR.
Написанная создателем Metro Дмитрием Глуховским, Metro Awakening позволит вам погрузиться в сердцебиение, леденящий и напряженный мир Metro в совершенно новом измерении. По крайней мере, так утверждается в пресс-релизе.
Действие игры будет происходить в 2028 году. Вы - Сердар, врач, которому предстоит отправиться в умопомрачительные туннели Метро на поиски пропавшей жены. Это путешествие доведет его разум до предела - он пройдет по грани между жизнью и смертью, рациональностью и духовностью, реальностью и верой.
Игроки смогут перезаряжать оружие, менять фильтры, заряжать факел и многое другое в VR. Так что, надеемся, эта игра сможет приблизиться к тому, что сделала Half-Life: Alyx? И нет, если вам интересно, никаких планов на не-VR версию нет. Однако я уверен, что некоторые моддеры найдут способ выпустить Non-VR Mod.
Перевод на русский язык пока не указан, но быть может появиться позже.
пичалька, ждем норм метро
В чем конкретно печалька? Игра делается не основной студией, новое метро стабильно делается, по слухам уже прошлом году было на уровне играбельности. Чем этот спин-офф от другой студии помещает ему?
P.S: ожидаемо местные сразу минусов накидали, причем даже на новость, хотя казалось бы - за что? Не люблю ярлыки ставить, но выглядит это так, как будто кто-то не может себе позволить определенную платформу и сильно злиться от этого)
Графон в сделку не входил.
Где новое метро 4a games кому сдался ваш вр спинов . Сколько можно тянуть уже
Да кому она нужна? Лучше бы полноценную игру выпустили.
Пользователям виара нужна)
Ну и каким боком выпуск спин-оффа от сторонней студии повлияет на выпуск основной игры?
Могу понять почему нет русского, но... почему нет украинского и казахского?
Казахов в мире всего 17 млн, а геймеров среди них меньше ляма, зачем кому-то париться с казахским?
Блин я тут подумал, а экзодус то 5 лет назад вышел, во время летит то
Пойду куплю VR очки, они копейки стоят.
Отличная новость. Чем больше крупнобюджетного, не эксклюзивного виара, тем лучше. Жаль что порты резиков на плойке застряли...
И хз чё у местных так горит, если эта игра от другой студии и никак не повлияет на выход полноценного продолжения.
ща безвиарщики будут ныть и минусить всех. скриньте
Странная тема на самом деле, виар же давно уже не развлечение чисто для избранных, благодаря второму окулусу, с чего такая нелюбовь к нему у местных?