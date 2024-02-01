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Metro Awakening 2024 г.
Экшен, Шутер, От первого лица, Постапокалипсис, Виртуальная реальность
10 1 оценка

В Steam появилась страница VR-шутера Metro Awakening

butcher69
Новости

Deep Silver и Vertigo Games анонсировали новую VR-игру Metro - Metro Awakening. Metro Awakening - это сюжетное приключение от первого лица, созданное исключительно для VR. И да, Deep Silver подтвердила, что она появится в Meta Quest 2+3 и Steam VR в 2024 году. Это не будет эксклюзивом для PS5 VR.

Написанная создателем Metro Дмитрием Глуховским, Metro Awakening позволит вам погрузиться в сердцебиение, леденящий и напряженный мир Metro в совершенно новом измерении. По крайней мере, так утверждается в пресс-релизе.

Действие игры будет происходить в 2028 году. Вы - Сердар, врач, которому предстоит отправиться в умопомрачительные туннели Метро на поиски пропавшей жены. Это путешествие доведет его разум до предела - он пройдет по грани между жизнью и смертью, рациональностью и духовностью, реальностью и верой.

Игроки смогут перезаряжать оружие, менять фильтры, заряжать факел и многое другое в VR. Так что, надеемся, эта игра сможет приблизиться к тому, что сделала Half-Life: Alyx? И нет, если вам интересно, никаких планов на не-VR версию нет. Однако я уверен, что некоторые моддеры найдут способ выпустить Non-VR Mod.

Перевод на русский язык пока не указан, но быть может появиться позже.

-13
13
Комментарии: 13
Ваш комментарий
Zlobin_Evgeny

пичалька, ждем норм метро

10
кум кумич

В чем конкретно печалька? Игра делается не основной студией, новое метро стабильно делается, по слухам уже прошлом году было на уровне играбельности. Чем этот спин-офф от другой студии помещает ему?

P.S: ожидаемо местные сразу минусов накидали, причем даже на новость, хотя казалось бы - за что? Не люблю ярлыки ставить, но выглядит это так, как будто кто-то не может себе позволить определенную платформу и сильно злиться от этого)

-9
ZER0 T0LERANCE

Графон в сделку не входил.

1
Punisher1

Где новое метро 4a games кому сдался ваш вр спинов . Сколько можно тянуть уже

1
Exies27

Да кому она нужна? Лучше бы полноценную игру выпустили.

1
кум кумич

Пользователям виара нужна)

Ну и каким боком выпуск спин-оффа от сторонней студии повлияет на выпуск основной игры?

0
Фейк Бобби Котика

Могу понять почему нет русского, но... почему нет украинского и казахского?

0
Magistros

Казахов в мире всего 17 млн, а геймеров среди них меньше ляма, зачем кому-то париться с казахским?

0
nodas

Блин я тут подумал, а экзодус то 5 лет назад вышел, во время летит то

0
DrZoiberg

Пойду куплю VR очки, они копейки стоят.

-3
кум кумич

Отличная новость. Чем больше крупнобюджетного, не эксклюзивного виара, тем лучше. Жаль что порты резиков на плойке застряли...

И хз чё у местных так горит, если эта игра от другой студии и никак не повлияет на выход полноценного продолжения.

-5
Александр Назарко

ща безвиарщики будут ныть и минусить всех. скриньте

-6
кум кумич

Странная тема на самом деле, виар же давно уже не развлечение чисто для избранных, благодаря второму окулусу, с чего такая нелюбовь к нему у местных?

-3