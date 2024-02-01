В Steam появилась страница VR-шутера Metro Awakening

Deep Silver и Vertigo Games анонсировали новую VR-игру Metro - Metro Awakening. Metro Awakening - это сюжетное приключение от первого лица, созданное исключительно для VR. И да, Deep Silver подтвердила, что она появится в Meta Quest 2+3 и Steam VR в 2024 году. Это не будет эксклюзивом для PS5 VR.

Написанная создателем Metro Дмитрием Глуховским, Metro Awakening позволит вам погрузиться в сердцебиение, леденящий и напряженный мир Metro в совершенно новом измерении. По крайней мере, так утверждается в пресс-релизе.

Действие игры будет происходить в 2028 году. Вы - Сердар, врач, которому предстоит отправиться в умопомрачительные туннели Метро на поиски пропавшей жены. Это путешествие доведет его разум до предела - он пройдет по грани между жизнью и смертью, рациональностью и духовностью, реальностью и верой.

Игроки смогут перезаряжать оружие, менять фильтры, заряжать факел и многое другое в VR. Так что, надеемся, эта игра сможет приблизиться к тому, что сделала Half-Life: Alyx? И нет, если вам интересно, никаких планов на не-VR версию нет. Однако я уверен, что некоторые моддеры найдут способ выпустить Non-VR Mod.

Перевод на русский язык пока не указан, но быть может появиться позже.