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Metro Exodus 15.02.2019
Экшен, Шутер, Выживание, Стелс, От первого лица, Постапокалипсис
8.9 6 914 оценок

Для Metro Exodus делают новый сюжетный мод "Последний сигнал"

3 GAME STUDIO
Новости

Модификация "Last Signal" для Движка Exodus SDK погружает игроков в мрачный и напряжённый мир, где последствия катастрофы 2013 года продолжают оказывать влияние на жизнь выживших. Бункер Д6, ставший последним оплотом цивилизации, оказывается в центре конфликта между правительством, военными, учеными и мутантами.

Игроки столкнутся с жесткой иерархией в бункере, где верхушка (правительство и военные) живет в комфорте, в то время как обычные солдаты и технический персонал испытывают нехватку ресурсов.

Механика игры включает в себя взаимодействие с различными группами, что позволяет игрокам выбирать стороны и влиять на исход конфликтов.

В ходе игры игроки узнают о проекте "Чёрные", который изначально задумывался как биологическое оружие. Игроки могут взаимодействовать с Чёрными, которые развиваются и начинают стремиться к общению с людьми.

Телепатические способности Чёрных создают уникальные игровые механики, позволяя игрокам использовать их способности для решения головоломок и борьбы с врагами.

Игрокам предстоит пережить кризис, когда разрыв между элитой и обычными обитателями бункера продолжает углубляться. Игроки могут принимать участие в попытках переворота и противостоянии с правительством.

Психологические аспекты игры усиливаются массовыми галлюцинациями и паническими атаками, что влияет на восприятие мира и взаимодействие с NPC.

Игроки будут исследовать последствия экспериментов с Чёрными, включая инцидент в лаборатории, когда одна из особей сбежала и вызвала хаос.

Интерактивные квесты позволят игрокам принимать решения, которые будут иметь последствия для жизни других персонажей и даже для самого бункера. (изменено)

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Комментарии: 22
Ваш комментарий
Real Slim Shady

Моды на Метро? Это как моды на Ведьмак, или моды на Far Cry (боже, не знаю есть ли они, но думаю да)

1
3 GAME STUDIO

это точно)

0
My life is a game

А где скачать то или еще не вышла?

0
3 GAME STUDIO

Это только анонс модификации

5
My life is a game 3 GAME STUDIO

Будет доступно в мастерской стима или где отслеживать?

1
3 GAME STUDIO My life is a game

в тг канале либо здесь

4
My life is a game 3 GAME STUDIO

Спасибо, буду ждать!

2
Пользователь ВКонтакте

Ни дня без конфликтов, как же зае….такие моды…. // Илья Афанасьев

0
Пользователь ВКонтакте

Почему за"""""" такие моды мы только пост сделали что готовится такая модификация мы дня и ночи делаем ее она еще не сделана и делать поспешные выводы не нужно // Илья Назаров

1
Пользователь ВКонтакте Пользователь ВКонтакте

Спасибо за ответ, тогда интересно будет постримить // Илья Афанасьев

1
B e s i k

Судя по описанию этот сюжетный мод будет скучнее ДЛС История Сэма и уж тем более скучнее ДЛС Два полковника.ДЛС Два полковника кстати очень хорошее дополнение и отлично вписывается в сюжетную линию игры.Прошел на одном дыхании.

0
3 GAME STUDIO

Мы постараемся вас удивить

3
B e s i k 3 GAME STUDIO

Удачи и вдохновения Вам

2
kurskiy

Удачи, надеюсь, не забросите на полпути.

0
3 GAME STUDIO

не забросим

0
bohdan2015

5 лет спустя, оно точно того стоит когда уже новую часть могут анонсировать?

0
Brock_Harrison

русофобная повсточка будет интересно? ЭТо же метро русофобская игра.

-3
3 GAME STUDIO

почему вы всегда пишите русофобы это модификация сделана русскими разработчиками просто нам выдали сдк мы творим

7
Brock_Harrison 3 GAME STUDIO

потому что метро это укр игра.

-2
Wolffe14 Brock_Harrison

Ок и? Это тебе не разрабы сталкера, которые плюнули коммьюнити

-1
3 GAME STUDIO Brock_Harrison

Игры вне политики

-1
Brock_Harrison 3 GAME STUDIO

сталкер 2 посмотрите там русофобскую песню нашли а вы говорите в не политике.

-1