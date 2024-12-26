Для Metro Exodus делают новый сюжетный мод "Последний сигнал"

Модификация "Last Signal" для Движка Exodus SDK погружает игроков в мрачный и напряжённый мир, где последствия катастрофы 2013 года продолжают оказывать влияние на жизнь выживших. Бункер Д6, ставший последним оплотом цивилизации, оказывается в центре конфликта между правительством, военными, учеными и мутантами.
Игроки столкнутся с жесткой иерархией в бункере, где верхушка (правительство и военные) живет в комфорте, в то время как обычные солдаты и технический персонал испытывают нехватку ресурсов.
Механика игры включает в себя взаимодействие с различными группами, что позволяет игрокам выбирать стороны и влиять на исход конфликтов.
В ходе игры игроки узнают о проекте "Чёрные", который изначально задумывался как биологическое оружие. Игроки могут взаимодействовать с Чёрными, которые развиваются и начинают стремиться к общению с людьми.
Телепатические способности Чёрных создают уникальные игровые механики, позволяя игрокам использовать их способности для решения головоломок и борьбы с врагами.
Игрокам предстоит пережить кризис, когда разрыв между элитой и обычными обитателями бункера продолжает углубляться. Игроки могут принимать участие в попытках переворота и противостоянии с правительством.
Психологические аспекты игры усиливаются массовыми галлюцинациями и паническими атаками, что влияет на восприятие мира и взаимодействие с NPC.
Игроки будут исследовать последствия экспериментов с Чёрными, включая инцидент в лаборатории, когда одна из особей сбежала и вызвала хаос.
Интерактивные квесты позволят игрокам принимать решения, которые будут иметь последствия для жизни других персонажей и даже для самого бункера. (изменено)
Моды на Метро? Это как моды на Ведьмак, или моды на Far Cry (боже, не знаю есть ли они, но думаю да)
это точно)
А где скачать то или еще не вышла?
Это только анонс модификации
Будет доступно в мастерской стима или где отслеживать?
в тг канале либо здесь
Спасибо, буду ждать!
Ни дня без конфликтов, как же зае….такие моды…. // Илья Афанасьев
Почему за"""""" такие моды мы только пост сделали что готовится такая модификация мы дня и ночи делаем ее она еще не сделана и делать поспешные выводы не нужно // Илья Назаров
Спасибо за ответ, тогда интересно будет постримить // Илья Афанасьев
Судя по описанию этот сюжетный мод будет скучнее ДЛС История Сэма и уж тем более скучнее ДЛС Два полковника.ДЛС Два полковника кстати очень хорошее дополнение и отлично вписывается в сюжетную линию игры.Прошел на одном дыхании.
Мы постараемся вас удивить
Удачи и вдохновения Вам
Удачи, надеюсь, не забросите на полпути.
не забросим
5 лет спустя, оно точно того стоит когда уже новую часть могут анонсировать?
русофобная повсточка будет интересно? ЭТо же метро русофобская игра.
почему вы всегда пишите русофобы это модификация сделана русскими разработчиками просто нам выдали сдк мы творим
потому что метро это укр игра.
Ок и? Это тебе не разрабы сталкера, которые плюнули коммьюнити
Игры вне политики
сталкер 2 посмотрите там русофобскую песню нашли а вы говорите в не политике.