Для Metro Exodus делают новый сюжетный мод "Последний сигнал"

Модификация "Last Signal" для Движка Exodus SDK погружает игроков в мрачный и напряжённый мир, где последствия катастрофы 2013 года продолжают оказывать влияние на жизнь выживших. Бункер Д6, ставший последним оплотом цивилизации, оказывается в центре конфликта между правительством, военными, учеными и мутантами.

Игроки столкнутся с жесткой иерархией в бункере, где верхушка (правительство и военные) живет в комфорте, в то время как обычные солдаты и технический персонал испытывают нехватку ресурсов.

Механика игры включает в себя взаимодействие с различными группами, что позволяет игрокам выбирать стороны и влиять на исход конфликтов.

В ходе игры игроки узнают о проекте "Чёрные", который изначально задумывался как биологическое оружие. Игроки могут взаимодействовать с Чёрными, которые развиваются и начинают стремиться к общению с людьми.

Телепатические способности Чёрных создают уникальные игровые механики, позволяя игрокам использовать их способности для решения головоломок и борьбы с врагами.

Игрокам предстоит пережить кризис, когда разрыв между элитой и обычными обитателями бункера продолжает углубляться. Игроки могут принимать участие в попытках переворота и противостоянии с правительством.

Психологические аспекты игры усиливаются массовыми галлюцинациями и паническими атаками, что влияет на восприятие мира и взаимодействие с NPC.

Игроки будут исследовать последствия экспериментов с Чёрными, включая инцидент в лаборатории, когда одна из особей сбежала и вызвала хаос.

Интерактивные квесты позволят игрокам принимать решения, которые будут иметь последствия для жизни других персонажей и даже для самого бункера. (изменено)