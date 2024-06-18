Представлен первый геймплей Metroid Prime 4 Beyond

Анонсировав игру более семи лет назад, Nintendo вновь показала Metroid Prime 4, в том числе представив первый взгляд на геймплей. Трейлер, показанный на Nintendo Direct в июне 2024 года, демонстрирует множество геймплейных роликов, а также ужасных инопланетных чудовищ, с которыми Самус предстоит сразиться в долгожданной игре. Она выйдет на рынок в 2025 году.

Вместе с первым взглядом на геймплей Nintendo сообщила, что Metroid Prime 4 теперь называется Metroid Prime 4: Beyond.

Впервые Nintendo объявила о разработке Metroid Prime 4 во время презентации на E3 2017, а ведущую роль сыграла студия Bandai Namco. Однако после начала разработки Metroid Prime 4 у проекта начались проблемы, и в 2019 году Nintendo объявила о полной перезагрузке разработки и о том, что созданием игры займется Retro Studios, оригинальные разработчики франшизы.

Первая часть Metroid Prime была выпущена в 2002 году для Gamecube и стала хитом для Retro Studios. Ее хвалили за то, что она перенесла 2D-геймплей серии в третье измерение. Оригинальная Metroid Prime была выпущена для GameCube в 2002 году, и 2D-стиль серии был перенесен в игру от первого лица с огромным успехом.

За Metroid Prime последовали два сиквела, приквел и три спин-оффа. Последней частью серии Metroid Prime стал ремастер оригинальной Metroid Prime, вышедший для Nintendo Switch в 2023 году.