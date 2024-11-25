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Miasma Caves 23.01.2019
Инди, От первого лица, От третьего лица, Песочница
6.5 11 оценок

В Miasma Caves и OneKind можно поиграть бесплатно в Steam

KoRnEr
Новости

В Steam предлагается бесплатная игра OneKind с положительными отзывами. Это социальная дедуктивная игра для 3-10 игроков, где охотник-колдун пытается поймать коварных зверей на ферме. Игроки могут выбрать роль охотника или животных. До этого игра стоила 125 руб.

Еще имеется Miasma Caves - приключенческий экшен, в центре сюжета которого находится девушка-дракон, пытающаяся предотвратить гибель собственной деревни от страшной угрозы под названием «Миазма». В рамках прохождения игрокам будет необходимо заниматься исследованием опасных и таинственных локаций, пытаясь отыскать сокровища и могущественные артефакты. Рейтинг игры в Steam составляет 81%.

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