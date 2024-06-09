Microsoft Flight Simulator 2024 выходит в ноябре

Симулятор полётов, который позволит вам реализовать свою мечту о карьере в авиации. В этой игре вы можете не только управлять различными самолётами, но и принимать участие в увлекательных и разнообразных деятельностях. Вы можете стать пожарным, спасателем, гонщиком, пилотом-экстремалом или даже аэростатчиком. Выбирайте свой стиль полёта и наслаждайтесь реалистичностью и красотой мира.

Microsoft Flight Simulator 2024 создан с использованием передовых технологий в области симуляции, облачных вычислений, машинного обучения, графики и игрового процесса. Благодаря этому вы сможете летать по всему земному шару с высокой детализацией и точностью.