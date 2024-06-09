Microsoft Flight Simulator 2024 выходит в ноябре

Самый технически совершенный симулятор воздухоплаванья обзавелся новым трейлером и точной датой релиза — 19 ноября 2024 года.
По словам Microsoft, продолжение хорошо принятого Microsoft Flight Simulator 2020 года предназначено для использования новейших технологий в области моделирования, облачных вычислений, машинного обучения и графики. Все это основано на усовершенствованном движке Asobo Studio и создано одноименной французской компанией.
Судя по кадрам расширится как и спектр доступных для палета транспортных средств, так и возможности игроков. По всей видимости, теперь можно будет не только найти свой дом на карте игры или посетить экзотические страны, но и взаимодействовать с окружением (пусть и на уровне фотографий).
Ну а русские земли и дома, как обычно будут с карт Bing устаревшими с 2003 года, и рандомного сгенерированными. А так игра классная, видно над чем работали.
Графика хороша так и хочется полетать и посмотреть мир
Вопрос совместимости DLC с новой версией остаётся открытым. Ибо в противном случае уж очень будет напоминать то, что творится в известных железнодорожных симуляторах. Когда с новой версией ушлые разрабы продают по новой слегка модернизированные DLC от прошлых версией для новой.
Касательно же детализации объектов это ограничение приставок. Например, в железнодорожных симуляторах некоторые маршруты требуют 16 гигов оперативки. Плюс хороший видеочип для отрисовки. Любители железнодорожных симуляторов меня поймут как, например, падает частота кадров, когда в городе с кучей объектов передвигаешься.
Новое, всратое, поколение игры.
Где ты будешь сутками качать основной контент, потому что инди компания Майкрософт не осилила в 2к24м году технологию торрент. Еще это удобно, чтобы игроки не делали рефанд. А как классно летать в мире, который большой и все равно ненастоящий. Только 2% нормальные. Которые разработчики руками правили.