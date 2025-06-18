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MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.4 228 оценок

Build A Rocket Boy выпустила второй хотфикс для MindsEye

AceTheKing AceTheKing

Студия Build A Rocket Boy сообщила о выпуске второго хотфикса, который направлен на улучшение технического состояния и производительности MindsEye. Обновление вносит ряд важных исправлений в работу игры.

Основные изменения для всех платформ:

  • Дополнительные улучшения производительности (использование CPU, GPU и памяти);
  • Исправлены проблемы со столкновениями транспорта под управлением ИИ;
  • Устранены некоторые причины вылетов игры;
  • Исправлен баг с провалом миссии "Doxxed" во время кат-сцены;
  • Машина Red Sky теперь не уничтожается в кат-сценах;
  • Исправлена физика багги и анимация колес при отключенном Motion Blur;
  • Удалена невидимая коллизия, блокировавшая прогресс в миссии "A New Companion";
  • Исправлено исчезновение транспорта у цели в той же миссии;
  • Устранена проблема "слипания" оружия DPR и Delta.45;
  • Скорректирована чрезмерная яркость искр на поврежденных дронах;
  • Исправлен баг с ИИ-персонажами, держащими оружие под 90 градусов;
  • Улучшена визуализация деформации моделей мужских персонажей при наезде.

Изменения для PC-версии:

  • Камера редактора теперь может проходить сквозь карту и статичные объекты;
  • Добавлено предупреждение для пользователей AMD CPU с устаревшими версиями Windows.

Студия сообщила, что продолжит работу над исправлением MindsEye.

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6
Комментарии: 6
Ваш комментарий
agula98
Студия сообщила, что продолжит работу над исправлением MindsEye.

Этому проекту уже ничего не поможет, его просто как the day before надо снять с продажи и не позориться

7
jax baron

да пускай будет - сказали сделают - значит их надо заставить делать - а то свалят и всё толку 0 - а ту хоть работать начали

3
AlexVurhis

полякам иди скажи. пятый год игру починить не могут

3
askazanov

Так тут хоть игра есть, а не какие то ролики))) Пускай допиливают.

1
jax baron

ВСЁ ФИКСЫ МАТЬ ЕГО - НАДО ПАТЧИТЬ КАК СУМАШЕДШИЙ А НИХ ВСЁ ФИКСИКИ.