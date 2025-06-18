Build A Rocket Boy выпустила второй хотфикс для MindsEye

Студия Build A Rocket Boy сообщила о выпуске второго хотфикса, который направлен на улучшение технического состояния и производительности MindsEye. Обновление вносит ряд важных исправлений в работу игры.
Основные изменения для всех платформ:
- Дополнительные улучшения производительности (использование CPU, GPU и памяти);
- Исправлены проблемы со столкновениями транспорта под управлением ИИ;
- Устранены некоторые причины вылетов игры;
- Исправлен баг с провалом миссии "Doxxed" во время кат-сцены;
- Машина Red Sky теперь не уничтожается в кат-сценах;
- Исправлена физика багги и анимация колес при отключенном Motion Blur;
- Удалена невидимая коллизия, блокировавшая прогресс в миссии "A New Companion";
- Исправлено исчезновение транспорта у цели в той же миссии;
- Устранена проблема "слипания" оружия DPR и Delta.45;
- Скорректирована чрезмерная яркость искр на поврежденных дронах;
- Исправлен баг с ИИ-персонажами, держащими оружие под 90 градусов;
- Улучшена визуализация деформации моделей мужских персонажей при наезде.
Изменения для PC-версии:
- Камера редактора теперь может проходить сквозь карту и статичные объекты;
- Добавлено предупреждение для пользователей AMD CPU с устаревшими версиями Windows.
Студия сообщила, что продолжит работу над исправлением MindsEye.
Этому проекту уже ничего не поможет, его просто как the day before надо снять с продажи и не позориться
да пускай будет - сказали сделают - значит их надо заставить делать - а то свалят и всё толку 0 - а ту хоть работать начали
полякам иди скажи. пятый год игру починить не могут
Так тут хоть игра есть, а не какие то ролики))) Пускай допиливают.
ВСЁ ФИКСЫ МАТЬ ЕГО - НАДО ПАТЧИТЬ КАК СУМАШЕДШИЙ А НИХ ВСЁ ФИКСИКИ.