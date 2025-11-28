MindsEye получает шестой патч с многочисленными исправлениями

Build A Rocket Boy пока не забросила MindsEye: шестое бесплатное обновление вышло на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Оно направлено в первую очередь на улучшение общего игрового процесса.
Патч включает исправления, улучшающие стабильность, производительность и контент основной кампании. Улучшены анимация и поведение ИИ, а также бои и различные встречи в игре. В целом, MindsEye стала работать плавнее и стабильнее.
Наконец, редактор контента Build.ARCADIA также стал плавнее и стабильнее и получил также новый контент:
- Road to Hell — гонка на время по шоссе в условиях шторма
- Short Circuiting — гонка по городу под атакой
- Hunter Killer — миссия с использованием турели на рельсах
- Fractured Echo — режим выживания с волнами врагов, где вы играете за Проповедника
Размер загружаемого файла и информация о версии:
- Steam: 10,6 ГБ (номер версии: 5897804)
- Epic Games Store: 10,6 ГБ (номер версии: 5897804)
- PlayStation 5: 22,9 ГБ (номер версии: 01.014.000)
- Xbox Series X|S: 12,02 ГБ (номер версии: 1.0.25.7874)
Молодцы. Продолжайте в том же духе.
Даже это лучше калпедиции.
я уже прошел и забыл а они настырные все исправляют
от безигорья приходится в такой шлак играть?
Безигорье только у обиженных нищуков.
а для чего писать что оно бесплатное? или есть длс которые исправляют баги и оптимизон?)
Игра года с интересным подходом к разработке. Наследник великого Киберпанка. Скоро игры будут выходить на релизе в качестве набросков а потом доделываться патчами по 100 гб.
свободного мира так и не завезли, одни наборы миссий на 2 минуты
хуже чем последний сансров
Оно еще живое ))
Ей ещё занимаются??? А я думал, что её уже давно стёрли и позабыли )))