MindsEye получает шестой патч с многочисленными исправлениями

Build A Rocket Boy пока не забросила MindsEye: шестое бесплатное обновление вышло на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Оно направлено в первую очередь на улучшение общего игрового процесса.

Патч включает исправления, улучшающие стабильность, производительность и контент основной кампании. Улучшены анимация и поведение ИИ, а также бои и различные встречи в игре. В целом, MindsEye стала работать плавнее и стабильнее.

Наконец, редактор контента Build.ARCADIA также стал плавнее и стабильнее и получил также новый контент:

Road to Hell — гонка на время по шоссе в условиях шторма

Short Circuiting — гонка по городу под атакой

Hunter Killer — миссия с использованием турели на рельсах

Fractured Echo — режим выживания с волнами врагов, где вы играете за Проповедника

Размер загружаемого файла и информация о версии: