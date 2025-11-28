ЧАТ ИГРЫ
MindsEye 10.06.2025
Экшен, Адвенчура, Шутер, Автомобили, От третьего лица
5.1 332 оценки

MindsEye получает шестой патч с многочисленными исправлениями

monk70 monk70

Build A Rocket Boy пока не забросила MindsEye: шестое бесплатное обновление вышло на PS5, Xbox Series X|S и ПК. Оно направлено в первую очередь на улучшение общего игрового процесса.

Патч включает исправления, улучшающие стабильность, производительность и контент основной кампании. Улучшены анимация и поведение ИИ, а также бои и различные встречи в игре. В целом, MindsEye стала работать плавнее и стабильнее.

Наконец, редактор контента Build.ARCADIA также стал плавнее и стабильнее и получил также новый контент:

  • Road to Hell — гонка на время по шоссе в условиях шторма
  • Short Circuiting — гонка по городу под атакой
  • Hunter Killer — миссия с использованием турели на рельсах
  • Fractured Echo — режим выживания с волнами врагов, где вы играете за Проповедника

Размер загружаемого файла и информация о версии:

  • Steam: 10,6 ГБ (номер версии: 5897804)
  • Epic Games Store: 10,6 ГБ (номер версии: 5897804)
  • PlayStation 5: 22,9 ГБ (номер версии: 01.014.000)
  • Xbox Series X|S: 12,02 ГБ (номер версии: 1.0.25.7874)
JustA_NiceGuy

Молодцы. Продолжайте в том же духе.

Рикочико

Даже это лучше калпедиции.

WerGC

я уже прошел и забыл а они настырные все исправляют

Юрий Пенкин

от безигорья приходится в такой шлак играть?

Миханик Шестеренкин Юрий Пенкин

Безигорье только у обиженных нищуков.

nanouser1234

а для чего писать что оно бесплатное? или есть длс которые исправляют баги и оптимизон?)

Black3D

Игра года с интересным подходом к разработке. Наследник великого Киберпанка. Скоро игры будут выходить на релизе в качестве набросков а потом доделываться патчами по 100 гб.

rei_nyasha

свободного мира так и не завезли, одни наборы миссий на 2 минуты

хуже чем последний сансров

ЧикаПанаЧикаТана

Оно еще живое ))

askazanov

Ей ещё занимаются??? А я думал, что её уже давно стёрли и позабыли )))